央視主持人李紅的「求和說」，最終讓國民黨決定不派人出席海峽論壇，民進黨見縫插針，緊抓著國民黨大陸事務部主任左正東的一句「台灣民心脆弱」批評，結果李紅沒道歉，反倒左正東為此失言先道歉。此次風波，國民黨三面不討好，陷入父子騎驢的窘境，既反映兩岸關係的敏感，兩岸民意的分歧，一部分也看出，其實兩邊都是「玻璃心」。

左正東在14日的記者會上說，「台灣的民心非常脆弱，因兩岸長期緊張，七年之病不能求三年之艾，因為這種微妙的關係和脆弱的心理，台灣社會對這種新的說法（對「求和」辯稱是尋求和平）還是無法釋懷」。

民進黨隨即在臉書製作圖卡，批「國民黨參加海峽論壇引發爭議卻怪台灣民心脆弱」、「國民黨根本不懂民意 不願與台灣站在一起」，可謂見縫插針、「打蛇隨棍上」，左正東15日晚在輿論壓力下坦言「誤用了民心脆弱這樣的詞，的確是失言，特此致歉」。

結果李紅沒道歉，反而左正東先道歉了。但平心而論，左正東說的話並沒有完全錯誤，他要表達的是國民黨有體察到民意，所以做出不出席決定，事實也證明，兩岸關係極其敏感，任何用字遣詞都會被放大解讀和詮釋，脆弱到沒有辦法接受被說脆弱、脆弱到國民黨不敢出席海峽論壇。

大陸網民也紛紛表明不稀罕國民黨來，微博還有人嘲諷，李紅是當代花木蘭，「一句話阻止了一群詐騙犯，揭穿了一個辦」。這些不都是兩岸敏感脆弱的例證嗎？

國民黨陷入父子騎驢窘境，國台辦不諒解、民進黨落井下石、大陸網民也嘲諷，弔詭的是，國民黨不以黨的名義前往廈門，但不限制黨員以個人身分參加，這樣的紅線，與陸委會的禁令無異。但民進黨占據了「堅守台灣主權」的道德高地，國民黨卻仍被扣上「化整為零」的紅帽。在「台灣價值」的政治正確下，國民黨再委屈求全，兩岸交流仍然是國民黨的原罪。