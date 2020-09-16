9月15日是華為的大限，所有晶片供應商都停止向華為供貨，先前的搶貨、囤貨估計還能支撐到明年。華為的難題在後面，但蘋果新手機卻先難產了。

同一天舉行的蘋果2020秋季發表會，外界最期待的支持5G的iPhone12意外缺席，打破了蘋果在每年9月發布新款iPhone的傳統。

在斷供之後，華為極有可能被迫退出手機市場，但蘋果也可能因為反美情緒，在大陸市場衰退。中美貿易戰，美國企業未必是贏家。