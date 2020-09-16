快評》新蘋果難產 19:102020/09/16 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 iPhone。(示意圖 達志) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9月15日是華為的大限，所有晶片供應商都停止向華為供貨，先前的搶貨、囤貨估計還能支撐到明年。華為的難題在後面，但蘋果新手機卻先難產了。 同一天舉行的蘋果2020秋季發表會，外界最期待的支持5G的iPhone12意外缺席，打破了蘋果在每年9月發布新款iPhone的傳統。 在斷供之後，華為極有可能被迫退出手機市場，但蘋果也可能因為反美情緒，在大陸市場衰退。中美貿易戰，美國企業未必是贏家。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》0勝8敗 快艇創史上最難堪紀錄 16:562020/09/16 體育 《生醫股》新冠快篩報佳音 泰博樂開懷 12:162020/09/16 財經 蘋果發表第8代iPad 搭配A12晶片支援神經網路引擎 03:372020/09/16 科技 旺報社評》兩岸鴿派須奮起 19:122020/09/16 旺報社評 《半導體》外資拍胸脯 順德攻近半年新高 15:402020/09/16 財經 《油電燃氣》烯烴旺到年底、煉油明年回溫 外資喊續抱台塑化 12:502020/09/16 財經 《基金》富達投資等級債基金 獲晨星高評 09:432020/09/16 財經 火車激情「成人版」男手伸進褲狂挖 女難耐猛扭臀 18:582020/09/16 社會 海岸侵蝕快 5500萬搶救新月沙灘 04:102020/09/16 地方新聞 桃航空城地上物6成申請複估 10大優惠約增百億 18:482020/09/16 寶島 言論熱門新聞 快評》杜特蒂又說大實話 - 短評 - 言論 黃丙喜》胡錦濤給江丙坤的訊息 - 觀點 - 言論 旺報社評》兩岸鴿派須奮起 - 旺報社評 - 言論 徐宗懋》民進黨的兩岸戰爭 - 觀點 - 言論 曹若梅》國民黨自斷後路 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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