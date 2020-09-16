國民黨在決議請王金平率團赴廈門出席9日20日舉行開幕的「海峽論壇」後，就發生了因央視四套「海峽兩岸」節目主持人李紅稍早於10日在微博分享個人點評時事，在標題上指涉王金平這次率團是來向大陸「求和」。由於這項「求和說」在台灣引爆負評，結果，國民黨在9月14日就宣布將不以政黨形式參加海峽論壇。

國民黨決定不派人出席海峽論壇，是否錯失了兩岸發言權？或是錯失了兩黨更進一步的交流機會？不過國民黨祕書長李乾龍曾說，國民黨與對岸的交往不致斷掉，這次只是因尊嚴受損，如果受損還去就更傷，這很清楚的表示說：國民黨沒有排除下一次與對岸的交流機會。

但是，中國國民黨在9月6日舉行第20屆第4次全代會中，才通過了各界聚焦的「兩岸論述」，以「基於中華民國憲法的九二共識」來延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。當時江啟臣還特別強調，國民黨歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於憲法；也因此，國民黨這次主張本於憲法，應該可以被理解並予推動。

本來，外界包括中國大陸對於這套論述尚持著懷疑態度；直至李紅事件爆發，這個「基於中華民國憲法的九二共識」想來延續兩岸互動的說法是否會被北京接受，開始有點動搖。或者說，是否國民黨不派團前去「海峽論壇」，也是錯失了國共兩黨今後交流機會？

就「基於中華民國憲法的九二共識」這件事來說，兩岸在1992年香港會談及稍後的信件往來，證之台北主張的「一中各表」，確是源自於它本身憲法解釋的文字裡，也說明了以「基於中華民國憲法的九二共識」來延續兩岸互動，應該也就是指它是合乎目前在憲法增修條文中有關中華民國在「自由地區與大陸地區」的主權獨占，是有「一中原則」之名，也有「一中原則」之實。基本立場上，北京對國民黨仍願力主「台灣與大陸」的主權沒有分裂的立場，應該給予支持才對。即使不便明白來表達「支持」，也可沉默給予「認同」。

再就「國民黨不派團前去海峽論壇」來看，李乾龍說，國台辦是有向國民黨表示，不希望此次擦槍走火影響兩岸溝通，仍期盼兩岸要繼續溝通與交流。而且國台辦發言人馬曉光也在9月11日記者會上回應媒體詢問時表示：第12屆海峽論壇將於9月19日開始在福建省舉辦，「我們歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇」。

上面這二次國台辦的談話發表日期，均在9月6日國民黨全代會發布以「基於中華民國憲法的九二共識」的「兩岸論述」之後，說明了北京官方並沒有對這項說法有排斥傾向。而且馬曉光在記者會上後面補充的一段話：「兩岸同胞是一家人，應共同促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。兩岸各界應多做有利於增進瞭解、增信釋疑的事」，應更具意義。

另外，美國確在台灣深刻的影響到各政黨的政治走向，所以美國在國民黨出席海峽論壇這件事上會否扮演了一個角色？要找出實證的證據當然不容易，但根據國民黨副秘書長黃奎博在臉書上曾引述江啟臣的看法，也可明白國民黨的真實走向。黃說：「雖然國民黨外交國防委員會委員有跟美國在台協會(AIT)協調時間見面，但國民黨本來就支持跟美方溝通，而且江啟臣表示，兩岸關係絕非零和，台美關係更非零和。」看來，國民黨的走向還是和民進黨做的立場有點不太一樣，它並沒有完全「親美」，但也有摻點「和中」的意味。

（作者為澳門理工學院名譽教授）