眾所周知，影響台灣前途的因素，除美中台大三角國際關係，還有紅綠藍小三角的政黨角力。

上周國民黨主席宣布，由前副主席王金平率團參加第12屆海峽論壇。萬沒想到，中央電視台主播李紅播報消息時，電視螢幕卻出現如下文字：「兩岸兵凶戰危，這人來大陸求和」。

台灣藍綠一陣譁然。「求和」兩字太刺眼，「這人」太輕蔑、無禮。「這人」是誰？明眼人肯定知道用「這人」而不稱名道姓，正流露出說話者內心深處不可言宣的心態。就像這些話應該不是李紅一己之意，那「這人」有無可能是王金平之外另有其人？

前陣子媒體透露王金平可能接掌海基會董事長，後來由副董事長許勝雄代理，許立即表明「只代理」3個月。值此兩岸「兵凶戰危」之際，海基會由李大維接任不到百日，就又回任總統府；轉眼許的代理期限將屆，蔡總統「虛位以待」何方神聖呢？

海峽論壇是國共情投意合的樓台會，參加的多是國民黨基層代表，地點又離京城十萬八千里，王金平決定率團出席，為什麼？想為自己搭舞台？想替國民黨續前緣？或者想跟汪洋攀交情、遞訊息譬如ECFA再延續，或者如後來藍營自圓其說，求和就是「追求兩岸和平」？

別忘了，8月14日王金平決定要去廈門前已先跟蔡總統會過面，王也說來去廈門前後，他都願意面見蔡總統。因此王是蔡的信使之說，不脛而走。

中文程度再差的人，也不會同意「這人」「求和」就是「王金平」「尋求和平」。「求和」等同「求降」，是兩軍勝負懸殊之下，不得已的屈服和順從。「尋求和平」是敵對雙方「預防戰爭，投資和平」的戰略運用。

2018年北韓「火箭人」與美國「老番顛」唇槍舌戰加上核彈試射的緊要關頭，南北韓善用冬季奧運的機遇，由南韓邀約北韓參加，而金正恩先後派他身邊最重要的女人玄松月、金與正及夫人李雪主陪同出訪南韓，瞬間化干戈為玉帛的戲劇性演出，才是所謂的「尋求和平」。尋求和平需精心研議，超前擘畫，而非敲鑼打鼓作秀。

李紅的「這人來大陸求和」一句話，攪翻海峽論壇的一鍋粥，國民黨主席「限期道歉」的要求，只換得改口但不道歉。李紅解釋「求和」就是尋求和平，而央視換人改播「歡迎王金平出席海峽論壇」。江啟臣逾期卻得不到道歉，只好宣布國民黨不組團，王金平不參加。但是前代理主席林榮德將以個人身分出席，而親民黨及新黨照常參加，真是舊情綿綿無了時。

兩岸交流的戲碼再沒有比「連爺爺您回來了」更高潮，即使馬習會也早已泡沫化。兩岸關係是台灣與中國2360萬加上14億人民的禍福與榮辱，台北跟北京的領導人應該嚴肅看待，民主台灣的基本價值必須重視。如何「預防戰爭，投資和平」是你我大家共同的志業。至盼朝野各界，透過「這人求和」隱含的輕蔑，雖不必臥薪嘗膽，但願同仇敵愾。除追求和平，更維護你我大家的尊嚴。

（作者為前副總統）