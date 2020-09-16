美國知識界稱美國對伊拉克發動戰爭是「錢尼的戰爭」，根據同一邏輯和語境，如果兩岸不幸爆發戰爭，也可稱之為「民進黨的兩岸戰爭」，因為那是民進黨政策的必然結果。

一般人以為民選體制存在言論自由和權力制衡，決策過程接受檢驗和公評，必然是理性的，不會走入錯誤的戰爭。伊拉克戰爭證明事實並非如此。小布希總統對外沒有主見，副總統錢尼越權指揮對外政策，夥同國防部長倫斯斐，假造伊拉克擁有大規模殺傷武器的證據，利用911之後美國民心憤怒、恐懼以及急於報復的心理，誤導民意，發動了對伊戰爭，結果打了9年，美軍死亡約4400人，傷約32000人，花費超過2兆美元，伊拉克人民的傷亡和財產損失更難以估計。巧妙的是，儘管蓄意欺騙，但經過民選程序，沒有人需承擔責任。失去孩子的父母承受永遠的痛苦，而害死一大堆人的高官依然住在豪華別墅，繼續享受高檔生活。

所以，千萬不要以為民選政治不會有錯誤政策，不會誤導人民走入死亡的戰爭。今天兩岸戰雲密布，一觸即發，其實一點都不意外，因為蔡總統的兩岸關係必然導向戰爭。她一開始就認為，只要民進黨掌握多數，大陸只能被迫靠過來。既然如此，當然就繼續強硬，拉高對立態勢。當年陳水扁總統多少還拋出「四不一沒有」，偶爾提起福建詔安祖鄉，博些感情，就算是虛情假意，嘴巴也盡量甜。

蔡總統呢？只會板著臉說「寸土不讓」、「強勢驅離」等，從來沒有主動緩和雙方關係，更不接受任何廣義一個中國，等於是明確告訴北京，武統是唯一的選項。如此對北京而言，反而簡單乾脆。解放軍少將喬良的文章關鍵的一段話：「中國只需要用一次實際行動，向台灣民眾也向世界做一次鄭重宣示：台灣在中國的「大炮」射程之內，這就是最後的真理，台獨之心必須死掉。這就夠了，其他廢話少說。剩下要解決的，就是中國與美國的問題了。」我判斷這項「廢話少說」的軍事行動絕不是奪取東沙，而是大量機群靠近台灣本島，甚至在100公里以內，並逐漸常態化，美國飛機無法趕過來，而且蔡政府不敢開火，也不敢鳴防空警報，因為美國人已警告她不可開火，否則「後果自負」。如此，台灣國防形同虛設，民進黨的強硬也成笑話。

蔡政府外交部發言人說要「戰到最後一兵一卒」，她可能剛看了迪士尼電影《花木蘭》，太入戲了，滿腦子胡思亂想。看看民進黨「戰士」王定宇腰圍也不小了，林飛帆沒幹過什麼正事，至於綠色年輕人老想著被日本殖民有多麼幸福，患了「戀殖痴呆症」，所以，怎樣戰呢？儘管如此，這是「民進黨的兩岸戰爭」，我們要嚴正提出反對民進黨的政策，不過既然現實中沒有人有能攔住他們，也就沒必要搶他們的光采。我們不支持，不參戰，讓他們為自己的決定承擔責任，並最終獨得犧牲的榮耀。

（作者為資深媒體人）