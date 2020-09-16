因為「求和說」而拒絕出席海峽論壇的國民黨團，看似各個正氣凜然，義正辭嚴的提出訴求，包括陸方相關單位必須道歉、提出保證，以避免我方遭受矮化對待等等。試問袞袞諸公何來的底氣，如此大言不慚的自抬身價，又莽撞躁進的自斷後路？真正造成矮化的並非求和說，而是國民黨己身的不爭氣。

目前的國民黨已經失去執政權，如能保留話語權，未嘗不是一步好棋。眾所周知，戰爭無情，和平無價，國民黨如果能以在野黨身分，嶔崎磊落的參與海峽論壇，不論是換取兩岸的和善、和睦或是和平，相信都是功德一件；如今黨團人士摩拳擦掌的叫囂，難不成真要求和不成反求戰，落實了蘇貞昌的一把掃帚跟他拚嗎？

江啟臣主席強調「兩岸對等、尊嚴交流」是國民黨長期的主張。回顧王金平在9月8日表示：不論行前或歸後，都樂於接受蔡英文接見，並且向蔡提出報告。因此傳出「面聖」疑慮，卻遭到府方發表無此需要的聲明。這才是甘願充當蔡政府使喚的欽差特使；反觀陸方何曾讓我們喪失尊嚴？國民黨為何不能胸懷坦蕩的為此行定調：願意緩解兩岸僵局，為爭取台海和平而盡心盡力！

國民黨何以淪落至此？因為源自馬政府時期的畏首畏尾，深怕被抹紅成為中共同路人，從此失去立場和論述，分不清中共、中國和中華文化，從來不敢聲稱自己是炎黃子孫、龍的傳人，也不以承襲璀璨的華夏文明為傲，只會面向八田與一的銅像一拜再拜，卻不提兩蔣時期的石門水庫、翡翠水庫等等建設成果；只願對著二二八受難者家屬謙卑再謙卑，難怪上周全台國九模擬考的歷史科21題中，二二八的相關考題就獨占3題，藉由教育試圖消弭對立，卻又談何容易。

面對民進黨諸多貪腐舞弊，以及蠻橫的施政，國民黨的抗爭疲軟無力；對於挑起仇中意識，國民黨跟著見獵心喜，正如近日對央視李紅的求和之說，完全變成民進黨的附隨組織，拿香跟拜、伴之起舞而樂此不疲。

當我聽到年輕人對於熱映中的真人版《花木蘭》電影嗤之以鼻，竟以「舔共」失利來嘲諷迪士尼，兩岸關係真的很難和睦和平，民進黨樂於挑起廝殺氛圍，國民黨也不肯為和平而努力，台灣的前途危矣。

（作者為作家）