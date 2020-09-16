「港人願意英勇爭取民主，我們欽佩他們，呼籲香港政府善待順應他們；但如果港人要明哲保身，我們同樣也要慶幸他們至少是安全的。自己在安全的地方，靠嘴炮鼓勵別人拼命，實在惡劣，更不民主。這整起香港反送中事件，是位於我們約700公里外的國際城市的一場悲劇，再關心選舉，再你死我活，也別拿港人的血來暖自己。」

以上是筆者去年6月14日〈你是挺香港，還是唯恐香港不亂？〉一文中的段落，在這篇文章中，筆者高呼要大家別拿港人的血來暖自己，不要煽動、炒作港人憤恨情緒，用嘴砲鼓勵別人拚命，因為我們無法替他們承擔後果。對比今日民進黨政府對香港始亂終棄的作為，讓人無限感嘆。

日前，鍾聖雄先生於他的臉書爆料：今年7月18日由香港出發經東沙抵台的5名香港反送中抗爭者，人至今仍被扣在陸委會手上，無法與父母報平安，甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。鍾聖雄痛心說到：「與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。」

對這件事，陸委會是怎麼回應的呢？第一時間陸委會說：「對於外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，政府不會針對個案加以說明。」翻成白話文就是：「我不否認這件事存在，但我要抹黑爆料者」。

之後又讓中央社發報導，引述消息人士的發言，強調「偷渡港人具見律師等基本權利，聯絡管道未中斷」是嗎？如果5名港人基本權利未受剝奪，陸委會怎麼不敢具名自己說，要靠消息人士？

事件一出，覺青毫不意外的展現了如同狗銜飛盤般的功力，卯足了勁替政府護航，魯莽一點的覺青是直斥說這些港人內部可能有中國滲透，謹慎收人是應該的。選前撐香港，選後就把港人當「中國人」防了。

聰明一點的覺青則是裝出一副顧全大局樣，直接迴避對陸委會實質作為的討論，強調「討論本身」就會造成對香港的傷害。奇怪，早在8月27日亞洲自由電台就已經把香港搭船到東沙，再轉往台灣這條路線報導出來了。8月30日《香港明報》也把逃亡港人家長控訴自己扣留在高雄的小孩音訊全無的事報導出來，嚴格來說鍾聖雄說的已經不是「新」聞，公開資訊為何不能討論？

姑且不論選前撐香港，選後對香港卻是找盡藉口，這樣的作法會否顯得薄情，且讓我們先向前看。台灣到底該不該收受港人難民，這難道不是一個整個社會應該攤開來討論的課題嗎？

無論收還是不收，都應該開大門走大路，光明正大的把政策定案。如果不收，就請蔡總統再重申一次我國對香港「關心但不介入」；如果要收，就順應在野黨立委提出的修法要求，要嘛修難民法，要嘛如藍委陳以信提案修《港澳條例》第18條，排除入出國及移民法對非法入境者的裁罰，如此政府就可以正大光明讓5名港人「出櫃」，協助他們在台灣展開新生活，也是好事一樁，不是？

當然，民進黨絕對不肯開大門走大路，給逃亡者合法身分的。畢竟選舉已經選完了，在民進黨及其支持者心中，香港人畢竟還是「中國香港人」，一樣也是「反滲透」的對象，只要扣上國安之名，無論對港人再怎麼苛刻，綠營群眾都會全部買單的。

對香港始亂終棄，將是台灣人權史上最醜陋的一章。

（作者為網路媒體工作者）