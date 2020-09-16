這次武界水壩殺人事件。不禁使人想「武界」時誰打第一槍的問題，令人不寒而慄。

以前有人擔心武統時打第一槍的很可能是台灣，像上次雄三飛彈誤射到大陸沿海打死台灣漁民的事，尤其在訓練、裝備都相對很差的地方，這種糊塗事會發生。那次大陸當時沒有回擊，是還想「求和」，如果這次再來，那可能就是武統的導火線。

就像今天網路瘋傳的坦克車「轉向」烏龍的事，現在軍方說機油管出了問題，而漢光演習第4個兵又在搶救了76天后去世，這都是說明了不管人為還是機械，軍隊已有很多問題，還要在美國人強迫下勉強打第一波，那擦槍走火的可能非常大。

這次武界水壩水災，沒有別的理由，唯一要負責的就是台電。賴到河床不能溯溪露營，已有警告，都是卸責無理之言。如果不是水壩無預警的放水就不會淹死人，如果說台電沒有全部責任，那不啻是可以說，我告訴你在我的水道玩危險，你不聽，我就可教訓放水淹死你。

如果水壩已經公告周知何時要放水，且也有廣播警告，還有人賴在河床，那也要強力驅逐後才可以放水，如果在庫滿危急下做了上述動作後逕放，那台電就沒有責任。而這次在清晨4點，月黑風高，好像突襲，當然台電要為慘劇負全責。

現台電說是機器老化，電線迴路造成，而這次人已沒，發現後關了門，5點第二次又來，30萬噸的水就放出去了。而這比現場人為疏失還來得嚴重，就像飛彈核子彈，如果是人為疏失誤射出去，像復興航空摔基隆河那次，那還可防阻，如果是機器老了就會如「脫疆之砲」(loose cannon)自動亂射，那這完了。

不錯，在河床邊是有勸阻遊嬉逗留的警告牌，但這不是說你被水庫無預警放水你也該死，何況在這裡「違法」停留的人應該有上千人次，警察為何沒有驅離？執法者把自己立的法視同虛設，那政府就要為違法負責。

還有若違法，為什麼政府還把武界溯溪活動作為觀光推廣？這種政策打臉，怪不得交通部長林佳龍事後講了一大堆莫名其妙、吞吞吐吐、不明不白的文青語言，就是不敢講責任誰該負？

這與瘋狗浪不一樣，那是大家都知險，你還不顧大自然之力而要涉險，那出事怪不了人。

這件事情大家都談起民國70年，外雙溪淹死了15個景美、立人師生案，那時市長還是李登輝，事後也有些荒謬之詞，說什麼是老師為什麼帶學生到這個危險地方，為何不注意防備水從天上來？問題是那裡本來就是玩溪之地，當天有600人，在冬季的枯水期，上游也沒暴雨，就是自來水場人為糊塗放水才肇事，責任當然只在政府頭上。

而這次武界是機器自動放水更嚴重，這就好比說空軍去驅離大陸軍機，還在念口號時，響尾蛇飛彈就自動追熱攻擊，那還得了？

所以在兩岸緊張之下誰會發第一槍？在台灣這樣亂來的狀況下，真要令人擔心。

(作者為新黨史學會主任)