來自英國倫敦的精品香水及香氛蠟燭 Jo Malone 近來飽受批評。起因就是英國總部在去年邀請了演出《星際大戰》，而在全球享有極高知名度的英國黑人男星約翰波耶加，擔任該品牌的「首位男性全球品牌大使」。演員出身的約翰波耶加也以自己身為一名非裔演員在英國的成長和工作經驗出發，為 Jo Malone 構思、執導並出演了一支品牌廣告。廣告推出後深受各界好評，甚至一舉拿下去年香水基金會的最佳媒體宣傳獎。

然而這支廣告在今年搬到中國大陸的市場放映時，卻完全變了調。Jo Malone 在今年夏天找了《唐人街探案》系列的年輕男星劉昊然，擔任 Jo Malone 中國區代言人；並在沒有告知約翰波耶加的情況下，用劉昊然擔任主角將這支廣告又重拍了一次。而且所謂的重拍，是將類似的情節、運鏡、剪接都直接複製，唯一的不同，就是原本的非裔黑人主角，被換成了一位黃皮膚的華人。從推特上輾轉得知自己的創意被無故更動，甚至被剽竊的約翰波耶加，也以中止與 Jo Malone 的合作關係作為抗議。而自知做錯的 Jo Malone 也趕緊下架那支中國廣告並慎重道歉。不過在中美對立情勢高漲、「黑人的命也是命」抗議活動不斷延燒的此時此刻，Jo Malone 在歐美建立多年的品牌形象也受到了很大的衝擊。

當初中國區會這麼做，最主要的目的無非就是為了有人說的「市場考量」：覺得中國消費者不喜歡黑人，所以不要用也不能用黑人打廣告。這個背後隱藏的意思，就被很多人認為是一種中國市場上的「種族歧視」。而且這也不是約翰波耶加第一次被捲入中國大陸所謂「種族歧視」的爭議。2015年當約翰波耶加第一次演出《星際大戰》第7集的時候，明明在戲份上是排名第3的他，在中國版的電影海報上卻只被縮成一個小小的人影；其他原本在歐美海報上有出現的有色人種演員，則是完全被從中國版的海報上被移除，只留下幾個白人演員的大頭。當時就有不少人熱議，到底中國這樣的「市場考量」，有沒有踩到「種族歧視」的紅線。

當然這個爭議出來，也有很多大陸網友覺得，美國自己種族歧視也那麼嚴重，憑什麼媒體還跑來對中國指指點點，說中國市場種族歧視？隨著中國崛起，常聽到很多中國人對歐美西方國家總有一種忿忿不平的情緒，覺得他們似乎每件事情都在「針對」中國；老是拿人權法治、性別意識、環保動保還有種族議題來批評中國不夠「進步」。但換個角度想，這不就是身為一個大國需要承受的檢驗嗎？今天換一個國家處在中國現在的國際地位，其他國家照樣會來看哪裡沒做好、應該要改進。可是與其自溺在一種「大家都針對我」、「我好可憐」的受害者情緒，或許換個比較持平冷靜的心態去看待別人的「指教」，用科學邏輯讓整個社會更上一層樓，會更有機會變成一個名實相符的泱泱大國。想要成為一個大國，真的不能小氣。(作者為口譯工作者)