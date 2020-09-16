公輸盤為楚造雲梯之械，成，將以攻宋。墨子聞之，起於齊，行十日十夜而至於郢，見楚王，王曰：「公輸盤為我為雲梯，必取宋。」於是見公輸盤，墨子解帶為城，以牒為械，公輸盤九設攻城之機變，墨子九距之，公輸盤之攻械盡，子墨子之守圉有餘。楚王曰：「善哉！吾請無攻宋矣。」墨子歸，過宋，天雨，庇其閭中，守閭者不內也。故曰：「治於神者，眾人不知其功，爭於明者，眾人知之。」這個故事是說墨子以智取公輸盤，說服楚王不出兵伐宋，而墨子回途中，經過宋國，宋國的守門人卻不知道墨子是何人、做了何事？不讓他進城。墨子慨嘆：「運用神機的人，眾人不知道他的功勞；而於明處爭辯不休的人，眾人卻知道他的存在。」

王金平此次欲赴大陸參加「海峽論壇」，傳將與對岸政協主席汪洋會面。在目前美中衝突以及共軍頻繁進入中華民國航空識別區極為敏感之際，王金平擬赴大陸，引起國內國際矚目。王金平事先拜會蔡英文總統，有為民進黨兩岸關係緩頰意味，國民黨與藍營中多人不滿，認為民進黨過度親美反中，造成兩岸兵凶戰危，國民黨何須為民進黨收爛攤子？另一方面，北京央視主播李紅在其節目中以「此人來求和」稱王金平之行，引起台灣朝野軒然大波。9月14日下午，國民黨主席江啟臣主持中常會，議決不以政黨名義參加「海峽論壇」。

北京方面對於李紅的講話已經下架，且李紅亦嘗試補救，解釋「求和」為「尋求和平」，對於中共來說，形同道歉，國民黨為大局考慮，應可接受。然本由前代主席林榮德以個人名義出席「海峽論壇」，現又聽說「輿論爭議不斷」，林榮德亦不願意前往。這說明國民黨所批評的「台灣民心脆弱」是事實，而國民黨本身也屬於「民心脆弱」的一環。此事反映出台灣作為美中衝突下的棋子角色，內部壓力極大，未戰而自亂陣腳，藍綠兩派本可扮演相成效果，卻形成父子騎驢。長此以往，共軍無須實際犯台，只要不斷以戰鬥機、軍艦迫近或繞入海峽中線，美軍在此狀況下又難直接作為，造成台灣社會的戰鬥意志日益麻痺消蝕，以至中共對台「攻心為上」的戰略戰術將達到實質效應。

目前國民黨是唯一尚可為中共接受的溝通對象，此中固然有排擠與刺激民進黨的統戰意圖，然中共本身也需釋壓，能和國民黨對話，降低台海戰爭風險，爭取台灣部分民意，對美國圍堵中國的島鏈可有所突破。因此，國共對話並非單方面地對台有利，對中國亦有利。李紅在當前民族主義高漲以及武統的氣氛下，不了解爭取台灣的重要性，發言不當，亦表示中共鷹派有「驕兵」現象。

台灣需要一位有勇氣、有智慧、有擔當的墨子，為台灣、也為中國的利益，只要是正確的道路，雖遭各方評譏，忍辱負重，千萬人吾往矣。將來兩岸老百姓就會理解到，「非戰」是我們大家都需要的。而美中衝突，未來的結果尚難定論，現在許多「民主自由派」信誓旦旦美國必勝，中國必敗，一方面犯了輕敵的盲點，另一方面，中國逐步調整體制，以至美中達成緩和對立的協議是可能的，到時候的氣氛將又不相同。

(作者為台灣師範大學歷史學博士)