大陸進口非醫用口罩被改頭換面為「台灣製造」，口罩國家隊最近連續出包，引發軒然大波。民進黨政府勃然大怒，下令嚴查。有心人士明示暗示陸制口罩品質低劣，威脅人民的身體健康，卻與事實南轅北轍。小小一片口罩，折射出兩岸關係畸形的現況。當局出於意識形態偏見，讓大陸口罩背黑鍋，意圖切斷兩岸供應鏈，只會加劇台灣的口罩亂象。

作為大名鼎鼎的世界工廠，2019年大陸口罩產量超過50億片，產能占據全球的半壁江山。不僅如此，大陸還是世界最大的口罩出口市場。僅2019年對台灣一般口罩和N95口罩出口就分別達到近4億片和186萬片，占台灣進口總量的92%和44%。即使今年以來兩岸因口罩風波交惡，台灣自大陸進口的醫用和非醫用口罩仍超過1.5億片。

更不用說疫情爆發後大陸口罩產能和出口雙雙激增。據大陸官方統計，從今年3月1日至5月31日，短短3個月大陸向包括美日歐發達國家在內的200個國家和地區出口口罩706億片。其中，大陸對美國出口口罩至少120多億片，相當於為每一個美國人提供了將近40片。如果大陸口罩品質不過關，難道全世界的政府和廠商都利令智昏，罔顧民眾安危？

毋庸諱言，由於大量非醫療企業臨時轉戰口罩生產等原因，大陸口罩出口井噴的背後確實存在若干質量爭議，但總體而言，大陸口罩的品質是有保障的。今年5月大陸全國兩會期間，商務部長鍾山正面回應了一些國家對大陸出口防疫物資質量的質疑。「中國政府高度重視出口醫療物資質量，我們已經建立了從商品生產，到標準認證，再到口岸的三位一體醫療物資監管體系。總的來說，出口的醫療物資質量是好的。」對於極少數在標準認證、產品質量上弄虛作假，魚目混珠的大陸企業，當局已經嚴肅查處，並禁止這些企業出口醫療物資。

此外，有一些質量爭議其實是資訊不對稱導致的誤會。比如，大陸口罩最先曝出質量問題是被荷蘭指責達不到醫用標準，但經中方調查瞭解，原來這批口罩出口時已被標注為非醫用，運抵荷蘭後卻被送至醫院當作醫用口罩。後來大陸方面發出通知，要求非醫用口罩進出口雙方簽署共同聲明，確認雙方接受產品質量標準，進口方承諾所購非醫用口罩不用於醫用用途，以避免因其對產品標準不熟悉、概念混淆、操作不規範導致不良後果。事實上，即使大陸生產的非醫用口罩的防護率也勝過台灣生產的一般醫用口罩。可見，口罩質量與產地並無必然關係。

口罩既沒有很高的技術含量，也不是傳統的戰略物資。台灣要想有效緩解口罩荒，最符合市場經濟的方法就是充分利用兩岸供應鏈，在大陸生產和從大陸進口口罩。但反中成癮的民進黨政府反其道而行之，對一水之隔的世界最大口罩出口市場熟視無睹，卻千方百計組建「口罩國家隊」沒日沒夜生產口罩，試圖自力更生，實現自給自足。當完不成任務的企業用大陸口罩掉包時，當局又把髒水一股腦兒潑到陸制口罩身上。這些企業涉嫌違法不假，但某種程度上難道不是官逼民反的結果？

更耐人尋味的是，大陸口罩風波會不會只是冰山一角？還有多少「口罩國家隊」依賴大陸口罩完成當局的指標？近年來民進黨為了與大陸脫鉤無所不用其極，沒想到一片小小的口罩就令其破功。(作者為大陸大學教授)