國民黨14日宣布不以黨的形式參加海峽論壇，大陸部主任左正東在記者會上指稱「台灣民心脆弱」遭到綠營撻伐。

民進黨副秘書長林飛帆狠批國民黨，自己為了要不要出席海峽論壇搞得進退失據後，竟然還要回頭數落台灣人民太脆弱；連以保護孩童安全為從政訴求的時代立委王婉諭，也來湊熱鬧，嗆說台灣人根本就不脆弱。

在這些綠營政治人物的帶動下，網路、媒體對左正東一片撻伐，逼得他出面承認失言並道歉。問題是，一個連「台灣民心脆弱」這種話都聽不得、無法坦然面對的社會，真的不脆弱嗎？

更何況，還原左正東記者會發言的上下文，可以了解，其實他當時是指，台灣民意對大陸的信任不足，任何一點風吹草動都足以影響雙方的交流，這話並沒有什麼不對，也全無看衰或嘲笑台灣人的意思。大家到底是在氣什麼？

老實說，以當前執政者仇中的態度及輿論風向的刻意引導下，台灣民意對大陸的確呈現出一種過度敏感、動輒受傷的現象，而這往往跟政治人物刻意扭曲和誤讀相關資訊的習慣有關。

例如這次引起軒然大波的「求和說」，節目中，央視主播李紅當時說的是「雖然王金平是國民黨員，但有報導稱他這次是擔任蔡英文的特使，想要來打破兩岸間的僵局」云云，其實完全沒有提到「求和」，即使標題出現了這樣的字眼，也是在「王擔任蔡特使」前提下說的，根本不關國民黨的事，而綠營據此借題發揮、蓄意破壞海峽論壇這個目前兩岸極少數的正式溝通管道之一，居心實在險惡。

台灣人民應謹慎面對少數政治人物的惡意挑釁，以智慧研判兩岸間的相關訊息，別那麼玻璃心。