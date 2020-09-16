2018年9月22日我國在歐洲唯一邦交國梵蒂岡和中共簽訂為期兩年的「主教任命臨時性協議」，喧騰一時，看似雙方數十年來關鍵性之難題已然破冰，將逐步走向建交之結果。對我而言則壓力徒增，連以仁愛救世為懷的教廷都可能棄我而去，豈只是失一邦交國的無奈。如今兩年行將期滿，是否續約頗受關注。本年9月10日中共外交部發言人趙立堅於答詢記者時表示，梵中協議執行順利，雙方關係持續改善。未肯定續約，但頗為正面。9月14日教廷國務院長帕洛林相繼出面表態，肯定表示教廷有意願續約，並另傳出教宗已簽字批准續約。梵台邦交是否仍不動如山？

首先就全局而論，梵中建交將走向教廷一頭熱的趨勢。1999年2月，時任教廷國務卿蘇達諾就曾語出驚人：「教廷駐華大使館，只要可能，不必等到明天，今晚就可以遷往北京。」

教廷如此積極的態度對無神論的中共而言具極大挑戰性，必審慎為之。然何以兩年前願意簽下被認為是讓步的主教任命協議？其目的不外乎以能與教廷建交，來影響中南美洲不少與我有邦交天主教國家對我之向心力。

兩年來此設想沒有實現，而既存的困難則仍難克服：其一，教廷對「一中」的定義與中國大陸不同。在兩岸邦交國爭奪戰中，中共必然以對方接受「一中原則」，並見諸文字為建交條件。教廷亦認為中國只有一個，但目前由台灣代表。即使將來梵中建交，使館名稱可完全保留不變，只不過大使館將由台北遷往北京，教廷自大可主張無必要與ROC斷交改承認PRC，不受強迫承認一中之威脅。

其二，教廷不必屈從於中共以政治干預宗教之作法。最好例子是當年的沙烏地阿拉伯與中共建交。占回教16億人口87%的遜尼派大龍頭沙國，素以教規清謹著稱並為信徒朝覲之中心。該國並秉承回教與共產主義難以兩立之職志，長期與我建交友好，互動互助頻繁。然1990年7月沙國購買中共東風飛彈以預防伊拉克海珊之可能入侵，中共以建交為出售條件得逞。是為國防利益超越宗教利益之顯例，教廷無此政治考量。

其三，雙方基本信念扞格無解。8月10日趙立堅所稱梵中協議執行順利，雙方關係持續改善，多家天主教媒體就即刻提出強烈質疑，指出中共不斷威迫所有神父必須簽字加入「愛國教會」。而協議重點的主教任命則乏善可陳。歷來大陸一再強調宗教要中共化，最終目的是為國家服務。

中共在兩岸對教廷之邦交戰上，無法強迫教廷接受一中原則，教廷亦無犧牲信仰自由以求與政治妥協的壓力，因此梵台邦交尚稱穩固。（作者為退休大使）