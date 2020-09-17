我既然與唐說不下去了，便問汪道：「汪先生能否派一二中央委員和我一道回南京，庶幾我們昭告國人，寧漢之間誤會已冰釋了呢？」

背信棄義的夢想

唐生智不等汪回答，便插嘴道：「現在我們哪一個敢到南京去……」

我說：「孟瀟兄，南京究有什麼危險呢？若說是敵人渡江吧，我擔保只要你的軍隊停止東進，敵人決不敢渡江。如果你更能和我們合作，自安慶北上合肥，出鳳陽，直搗津浦路，敵人便會聞風自潰。南京危險在什麼地方呢？」

唐生智此時已詞窮理屈，但硬是說：「我把部隊開到蕪湖再說！」

汪氏當即向譚延闓和孫科說：「組庵先生和哲生兄，您二人能否和德鄰兄到南京去一趟呢？」

譚延闓看了看孫科，說道：「哲生，還是我兩人與德鄰兄一道去吧！」

說著，他們便吩咐副官收拾行李。並開來午飯，大家吃了就一同下山去九江，乘船東返。

此次廬山之行，使我深深體會到，寧漢合作的癥結在唐生智一人。汪兆銘已失去控制武漢方面的能力，無法駕馭坐擁重兵的唐生智。我因此想到蔣總司令下野這一著來得高明。原來蔣在下野前曾派褚民誼赴漢，那時他可能已得到情報，深知汪已失去了控制的能力，他如下野，武漢即失去「東征」藉口，則汪便可統馭全局，唐生智也失其併吞東南的機會。但是汪氏無兵，必要時仍要請蔣氏出山合作，以對付共同的敵人。待共同敵人除去，則蔣之去汪，實易如反掌了。所以汪、蔣的一離一合，在政治上手腕的運用，實極微妙。惟汪氏究係書生，手腕的運用尚有所為，有所不為；對人處世，也尚有婦人之仁。蔣則不然，渠生性陰狠，久染上海十里洋場黑社會中的惡習，遇事只顧目的，不擇手段。其對汪氏若即若離的態度，呼之使來，揮之使去，玩弄於股掌之上，真使汪氏啼笑皆非而無如之何！蔣氏此次「下野」手法運用之妙，我不與唐生智一席辯論，實在不知其中的三昧。

唐生智這次不度德、不量力的做法，實是野心太大，見識太小所致。等到我們後來討唐之後，唐的部將葉琪、廖磊等將唐氏隱祕全部說出，才使我恍然大悟。原來唐生智曾利用蔣百里居間，與孫傳芳勾結，意圖夾攻我軍於京、滬、杭三角地帶。按唐氏計畫，俟我軍為彼等所敗時，渠即可收編我軍殘部，然後再一舉而滅孫傳芳，北上統一中國。如是則蔣總司令在長沙檢閱時墮馬的預兆，及「顧老師」的預言，均將同時實現了。這種荒唐絕頂、背信棄義的夢想，也只有唐生智做得出來。嗣後龍潭之役，孫傳芳主力為我軍一舉殲滅，唐生智聞孫軍敗訊，曾頓足歎息，痛罵孫傳芳，說他不等唐軍到達南京，便渡江發動攻勢，妄圖「先入關者為王」，故爾自招覆滅，禍有應得云。可見唐生智狼子野心，當時的陰謀是如何地可怕。孫傳芳如真的等唐生智來會師，則北伐前途不堪設想了。

後來譚延闓也向我說及唐生智的野心。他說唐在漢口時，反蔣最烈，曾向汪、譚申述，打到南京之後，他將擁汪為國府主席，譚為行政院院長，以何鍵、程潛、魯滌平分任安徽、江蘇、浙江三省主席，他自己則擔任北伐軍總司令云云。譚延闓說到此處，頻頻搖頭，說：「唐生智那小子野心大得很呀！」

敵船排山倒海而來

譚延闓、孫科和我於八月二十三日黃昏，自九江乘「決川」艦下駛。舟行極速，次日天明已過蕪湖江面。我便頻頻用望遠鏡窺探江北的動靜。舟抵和縣境兔耳磯時，我忽發現北岸江面，有帆船百數十隻揚帆待駛，自望遠鏡中且可看出有大軍分批上船，我心中頗為詫異。左右隨行人員則說，這是我們自己的隊伍，但是我身為指揮官，知道北岸並無我軍，這顯係敵人在企圖偷渡。

當我們正在注視敵軍行動時，長江中忽又出現一小輪船，逆流上駛，向我船迎面而來。船上且有人用喇叭筒大呼問話，說：「你們是不是李總指揮的船？」我們的船上答話道：「是。」該船上又大呼說，陳總指揮在他們的船上，務請李總指揮停船一晤。

聽到他們的喊話，我知道來船便是陳調元，來打聽我牯嶺會商的消息。我立刻吩咐停船，我船的舵手乃在江面上兜一大圈，將船頭掉向上流，逐漸與陳船靠攏。距離約數十公尺時，陳調元便站在甲板上，問我牯嶺之行的經過。我沒有回答，只用手招呼一下，全神仍注視江北。只見那百數十艘帆船已起錨下駛，乘風破浪，向我們斜駛如飛而來。這批帆船原在我船上游約六七百碼的對岸。仗著水勢，很快便與我船接近。用肉眼已可看得很清楚，每船所載的軍隊，二十、三十不等，分排而坐，頭上戴著童子軍式的軍帽，頸上繫著白布帶，顯然是敵軍無疑。說時遲，那時快，有一隻敵船已逼近「決川」艦約二十公尺處，我站在甲板上，大聲喊道：「你們是敵人，趕快繳械！」他們一聲不響。等該船駛近「決川」艦七八公尺時，忽有一連長模樣的人，一躍而起，從船夫手中搶過一頭有鐵鉤的竹篙，高高舉起，想鉤「決川」的船沿，同時叫：「衝鋒！登船！」我見這幫敵人泯不畏死，情勢又萬分危急，便大聲下令船上士兵說：「這是敵人，快開槍！」我船上原有攜駁殼槍士兵一排，乃一齊舉槍向敵人射擊。艦上兩生的排炮四門，和四生的舊炮一門，也同時開炮，向敵人船隻轟擊。陳調元船上的一連士兵旋亦開始射擊。敵人不甘示弱，也頻頻開槍還擊。此時風大浪急，敵船向我們一擁而來，真如蔽江蜉蝣。雙方在短距離內隔船互射，煙霧瀰漫，槍彈橫飛。譚延闓、孫科和我，原來都在船側走廊甲板上，這時乃避入艙房裡面。孫科忙著覓地避彈，我和譚延闓則憑窗觀戰。只見敵船排山倒海而來，有的已向我船靠攏，船上士兵急急放槍，應接不暇。（待續）