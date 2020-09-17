記得曾經看過一部電視劇《闖關東》，描述清末民初山東人離鄉背井前往東北發展的故事，那時我就想著也來闖一趟關東！於是由渤海之濱的大連出發，往長春、瀋陽、哈爾濱出發。

東北

認識的大連朋友，聽說我來到東北，非要我上家裡吃頓飯。飯前他們問：你喝什麼酒？咱們這白酒、啤酒、私釀葡萄酒都有！我回稱自己不會喝酒，「來東北哪能不喝酒？不行不行，得喝得喝！」與朋友的家人第一次見面，卻如同老友般的被款待，滿桌的好菜，他們開心的說：「咱大連的海鮮都是渤海灣裡的，絕對杠杠的！來，試試！」

吃飽喝足，告別友人返回旅館的路上，我發了封簡訊表達謝意，收到的回覆卻是：「你們台灣人平時都這麼客氣嗎？在東北如果把你當朋友就不用說謝謝，不然很見外。」瞧！直性子的東北人多麼率真可愛！

由大連搭乘高鐵前往哈爾濱，五個小時車程途經瀋陽、長春，直奔冰城哈爾濱。隨著緯度越來越北，這一路上窗外都是銀白色的世界，世界彷彿變成了單色的，這是在溫暖南方長大的我們難以想像的畫面，我不禁想起那一闕我最愛的詞：〈沁園春‧雪〉：北國風光，千里冰封，萬里雪飄。望長城內外，惟餘莽莽，大河上下，頓失滔滔。」今天總算是身歷其境了。

零下20度的哈爾濱，對於連雪都鮮少有機會見識到的台灣人來說，真是冷到骨子裡了！看著寬闊的松花江整個結冰變成民眾的大型滑冰場，手裡握著馬達爾冰棍的我，望著奇景發呆半餉，真是一方水土養一方人啊，截然不同的氣候條件下，有著全然不同的生活內容。深覺慶幸自己壯遊中華的決定，走出去才能看見不同，也才能反思自身的優劣勢。

天府之國 四川

古人云：「少不入蜀」，如今我年過不惑，該是可以去四川走走了。首站重慶，因為地形的關係，道路高高低低的起伏，因此有人說重慶是個「8D魔幻城市」，因為手機地圖只能呈現平面的路況，而重慶連建築、道路都是立體重疊的，我在扭曲的空間中不斷的迷途，真正瞭解到山城的結構複雜。

一首網紅歌曲《成都》，讓我決定要帶另一半去成都的街頭走一走，走到玉林路小酒館的門口，感受成都人的日常。實際來到成都發現整個生活節奏都慢了下來，聽聽戲、掏掏耳朵，中國宜居城市冠軍的成都步調令人輕鬆。

然而走出大城市，可就沒有這麼愜意了，踏上穿越山嶺的小西環線，一路上有高原、有雪山、有冰川，真正感受了一回蜀道之難！由千年前的水利科技奇蹟都江堰開始，深入四姑娘山，途經中國最美鄉村：甲居藏寨，在群山之間感受藏民的生活，在塔公草原這個菩薩喜歡的地方，聽著當地居民描述唐太宗時文成公主許配藏王，途經此地留下釋迦牟尼佛像，從此成為信仰中心。續前行沿著中國最美公路：國道318走，最為險峻的川藏段，卻也是景致最壯麗、最受探險者的喜愛，山道路旁盡是祈福的「瑪尼石堆」（藏語「朵幫」，指堆疊的石頭），還能見到真正五體投地一步一腳印跪拜朝山的信眾。

就這麼轉著山抵達康定。從兒時聽到大，終於有這麼一天，我來到了跑馬溜溜的康定，看著溜溜的雲朵，心裡說不出的奇妙感受，這些年的旅程讓自己一點點的找尋到許多書本、歌曲、電視中的畫面！

路沒有盡頭

無數趟跨夜火車、與陌生人拼車同行、徒步戈壁荒漠、穿越峽谷、攀爬陡峭天梯、零下19度的冰城、炙熱乾燥的沙漠、海拔4500公尺以上的雪山冰川……

大江南北走一回，方知地域之大，風土民情之差異，也才能放下自己侷限的視野，去感受傾聽不同族群的聲音、生活習慣，也藉此激勵自己用更寬廣的心胸看待一切，壯遊中華路上的每一步都是學習之旅。

大陸這麼大，還有太多地方還沒走到，我知道，不論是旅行亦或是人生，這段探索都還在持續進行中……（上海幫幫主／台北）