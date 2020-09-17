無色覺醒》王丰：東風壓倒超級航母？終結美國海上霸權？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第720集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「東風壓倒超級航母？終結美國海上霸權？」

美國的超級航母落伍了！中美大戰，美國恐怕被判出局！一個不爭的事實擺在眼前，美國這個家道中落的世界霸權，只是勉強撐起門面，靠著200多年來的祖先家產勉強過日子。

其實世界霸權的寶座，正在悄悄換人坐。就拿美國最引以自豪的那12條航母來說，很快就要從美國的客廳擺設、客廳裝潢，變成過時的舊貨和破銅爛鐵了！

到底是誰敲響了美國超級航母的喪鐘呢？2020年8月25日，青海內陸發射一枚東風26B導彈，幾乎同一時間，浙江發射一枚東風21D導彈，兩彈合一，朝南海海域奔騰而去。

這兩枚導彈向美國發出明確訊號，美國的超級航母過時了，混下去要變成破銅爛鐵了。

這話怎麼說？因為東風壓倒了西風！東風壓倒了美國航母。傳統彈道導彈的軌道是簡單弧形拋物線，發射後就無法改變目的地，只能打擊固定不動的目標，而且容易被預先攔截擊落。打航母這種會移動的目標很難命中。

但是中國大陸的東風反艦彈道導彈，因為具備「變軌能力」發射之後，隨時可以改變打擊目的地，所以美國航母最有可能栽在它手上。

1945年8月投在日本的兩枚原子彈改變了戰爭型態，日本被這新式恐怖武器徹底震懾。日本天皇絕望的宣佈無條件投降。日本清楚再不趁早投降，迎接他的就是國家滅亡、生命死亡。

同樣的具有「變軌能力」的東風導彈，具備終結美國海上稱霸的時代。中國大陸不想太快攤牌，中國大陸不想民族偉大復興的道路旁生枝節，美國也吃定這一點，諒你不敢打，所以趁中國大陸只希望鬥而不破的黃金時間，掌握這「夕陽無限好，只是近黃昏」的最後時刻，還可以拿12條航母當道具，繼續演世界霸主的拖棚歹戲。

家道是中落了，但誰都不想扛敗家子黑鍋，誰都不想揹敗家子罵名。所以只好繼續派航母出海演戲，但內行人都心裡有數，航母撐美國場面的時代很快就要成為舊時代。

從性價比來比較，也就是戰場成本來估算，用航母打仗太不划算了。美國尼米茲級航母（Nimitz Class Aircraft Carrier）出廠價是45億美元，艦載機80架以上，平均價格一個億，少說也有80億美元，艦上官兵6000人，死傷美國政府也付撫卹金，算起來一條航母萬一被擊沉，損失即使不到千億美元，總要好幾百億美元。

更嚴重的是，哪怕只要一艘美國航母被擊沉，宣不宣戰是一回事，對國家的損害，對美國世界霸權的傷害與撼動，更是不可估計的無形損失。

其實只要一條航母，哪怕不是被擊沉，而是遭重創，都意味著美國海上霸權的結束。美國也會面臨當下尷尬的情境。美國其他的11條航母怎麼辦？他們還能保證落實美國的全球軍力投射能力嗎？

中國東風系列的導彈一枚單價估計不超過一億美元，用一億美元的導彈打爛價值千億美元的超級航母，你這叫世界一哥老美的臉往哪擺？又不敢學小日本切腹，這世界真難阿！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！