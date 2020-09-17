美國務院第3號人物次卿柯拉克訪台，官方事先放風談經貿；同時，美台商業協會及北市美商會宣布成立「雙邊貿易協定聯盟」；克卿直至抵台前，美方才低調宣布，顯示礙於國際現實，美依然存在底線；後者則期盼推動雙邊經貿實質進展；但不難窺見，理想很豐滿，現實很骨感。

上月28日蔡總統甘冒大不韙宣布引進萊豬，背後若非美強力運作，恐不致如此躁進。但背後究竟是陳時中說的「換一個台灣的國際地位」？還是美國私下確曾允諾啟動雙邊貿易談判（BTA）？這是企業界最在意、最具誘因的選項，也是蔡總統上任後不斷提出的呼籲。但宣布萊豬開放近月至今只聞樓梯響，是把台灣當塑膠？

蔡總統上月會見北市美商會會長金奇偉時，提及美商業環境風險評估報告，台灣風險投資排名上升為全球第3，台5家電信業也列入5G乾淨網路，隨後再開放萊豬進口，不正解決了美國前AIT處長楊甦棣所說的「政治問題」。言下之意，美國貿易代表署（USTR）不是該有動作才是。

按規定，USTR決定啟動談判前90天，須先知會國會，美台才會啟動相關產業、關稅議題磋商。如今看來，年內啟動已無此可能，前AIT主席卜睿哲對此就曾抱怨，「從戰略角度看，用兩種截然不同方式對待台灣，並沒道理。」

但看在民進黨眼中，克卿來台已很給面子，管他談什麼，何況不斷釋出軍武，豈是親中的國民黨能做到。問題是美國永遠只考慮自身利益，選前最好逼北京出手，才有利推高川普選票。做樣子惠而不費誰不會，台灣民眾最好保佑，選後別讓真相太殘酷。