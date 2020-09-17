由於央視主李紅一句「求和說」的插曲，國民黨未能力排眾議扛住壓力，最後決定「不以政黨形式」參加今年海峽論壇，當然活動還是照常舉行。姑且不論北京方面對江啟臣「親美反共」與王金平「藍皮綠骨」的個人觀感，國民黨為何在兩岸關係淪落至此脆弱不堪的遭遇，亦值得推敲一番。

首先，國民黨背負的包袱和原罪太重，在本土化、去中國化的政治正確主體意識下，在台灣被貶為外來政權，還要償還「轉型正義」所欠下的債務，「不當黨產」全數充公，在島內說不贏、打不過民進黨，現在對岸也不假辭色；民進黨只要高喊「聯美抗中保台」就能立於不敗之地，專門製造兩岸衝突、激化民粹，強力反對ECFA和服貿協議，卻把維持兩岸關係和爭取經貿優惠的責任統統推到國民黨頭上，還一邊飆罵「親中舔共」的買辦文化，「有功無賞，打破要賠」。

是故，目前紅藍綠乃是畸形不等邊三角關係，藍永遠被紅綠夾擊，共產黨在對岸丟出「一國兩制的台灣方案」，民進黨指控「親中賣台」，國民黨吞不下去也吐不出來，裡外不是人，何其無辜，只能斜槓處理尋求解套，在中華民國憲政體制下，國防、外交、兩岸皆屬總統職權，肯定是執政黨說了算，在野黨毫無置啄餘地，哪有本事、條件去求和？國民黨應該反躬自省已經在野4年多，未來重返執政可能遙遙無期，是否還需要在兩岸間扮演白臉。

現在比「親美反共」，國民黨絕對不是民進黨的對手，只能比誰更愛台灣了，國民黨一直以來都是兩岸關係的緩衝器、安全閥，備受磨耗，但台灣民眾並不領情，苦口婆心反倒被雷親，一息尚存氣若游絲的國民黨動則見咎，不夠格也不夠力再去管兩岸的閒事，應該從當局者迷抽離出來變成旁觀者清，退居二線別再妄想充當二軌，要懂得華麗轉身避免首當其衝，集中力量先把自己分內的事情辦好。殊不知，程序民主政治，勝選才是硬道理，台灣政黨輪替的關鍵，在於民心所向與民意所歸，而不在中共的高看一眼與厚愛一分，與對岸交好的關係在2014年以後已從資產變成負債，短時間亦不可逆。

國民黨既以自覺「台灣民意對大陸的信任不足，任何一點風吹草動都足以影響雙方的交流」，就應該深刻體認「孤臣無力可回天」，趕緊回頭盤點在台灣的社會資本與結構孔道，接地氣、走群眾路線，掌握議題設定，一點一滴累積民意，從地方包圍中央。至於大陸政策就放手讓民共去對壘、對決，靜觀蔡英文的「民主、對等、和平、對話」八字真言能否派上用場，成為突破兩岸僵局的通關密語，反正不求和避戰就生靈塗炭，總有人不見棺材不掉淚。(作者為台灣青年聯合會理事長)