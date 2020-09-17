本周又有6名菲籍移工因為回國，而被菲律賓入境驗出新冠，並經由IHR窗口告知台灣。由於人數眾多，且都是在台灣長期居留後返國的移工，必須匡列的接觸者當然更多。這些都需要地方衛生局協助尋找隔離場所，衛生局人員負責行動管制，還要求被隔離者或雇主支付隔離場所費用。

保守估計一名接觸者在人力成本之外，最少還要支付5萬元的隔離及檢驗費用。所以我們就不難理解，為什麼IHR通知我們一個病例時，我們僅意思意思匡列幾十個病人居家隔離就好了，碰到像櫻花妹那樣較矚目的案子，能隔離到百來個人已經是很給面子了。因為隔離的社會成本是很高的，陳時中部長真應該算算，用一個陰性篩查的結果來換免除14天的居家隔離或居家檢疫有什麼不划算的。

這次6例境內移出病例，都在台灣已經待了很長一段時間回國的菲籍移工，在台灣一切安好。一回菲律賓就驗出陽性，這恐怕不能用台灣掩蓋疫情來解釋。如果我們綜合9月14日中國駐菲律賓參贊約見多家菲律賓檢測機構，探討如何提高遠端核酸檢測效率，就可知道問題可能出在菲律賓，中國大陸也已經在懷疑了，而且也有了外交動作。台灣應該是背了黑鍋，但經由IHR反饋回來的資料，也不能完全沒有動作，這就是為什麼指揮中心被罵到臭頭，也不改有限匡列接觸者政策的原因。

台灣除了不得已之外，難道都沒有錯嗎？其實不然，指揮中心錯在不聽專家的建議，對高危族群進行更廣泛的篩查，檯面上的原因是怕篩多了醫療撐不下去。實際上是因為阮囊羞澀，口袋裡根本沒有篩查武器，花了人民9個月的時間，沒有發展，也沒有引進足堪大量篩查的工具。

如果防疫真的如同作戰，檢測就是戰時的情報系統，讓我們知道敵人在哪裡，敵人往哪裡去。如果作戰時把情報系統委外處理，那豈不是任人擺布，又被假情報瞎忙呼。台灣被菲律賓折騰的這6件病例，就是自己送出境的人不先篩查有沒有，反正有委外檢驗，一下就被瞎整了6個。如果當初出境就先驗了陰性，IHR反饋的這些病例就不須太過理會，也不用再多花財力人力匡列113名接觸者，省下的錢與省下的防疫戰力豈是多花一個快篩的錢所能比擬的。

發起任何戰爭之前都必須要有獨立作戰的準備，台灣新冠防疫作戰在一開始就沒出息到不積極發展檢驗，不積極研發疫苗。搞到現在出境檢驗外包給他國，疫苗外包給COVAX，這個仗的後半場會很難打。新冠肺炎是個以社區傳播為主的傳染病，公共衛生實力的保全非常重要。台灣會在出現社區感染爆發之前，被無快篩整垮觀光業，被假情報整垮整個公共衛生，這才是台灣會垮的原因，不在醫療。（作者為中華民國防疫學會理事長）