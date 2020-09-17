教育部日前頒布最新教師輔導與管教學生辦法注意事項，竟然要求除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施管教措施；而學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施C

原先教育部在沒有事先跟教師團體充分溝通下，逕草率宣布剝奪教師的管教權，引發外界一片譁然，然對照之前執政黨強行通過國安五法、監察委員人事同意案、開放瘦肉精美豬等獨斷專行之行徑，此舉雖不感意外，但面對教育百年樹人的神聖工作，不免令人憂心，未來教師該如何適時導正學生品行？如何在管教權的緊箍咒中繼續從事教育工作？學生尊師重道的品德是否仍能存在？

日昨在基層教師及教育團體強烈反彈聲中，教育部於深夜又緊急政策急轉彎，宣布將重新檢討該注意事項的文字內容後再行頒布。一場兒戲般的政令宣布，如同農委會短時間內二度修正動物使用瘦肉精法規般，在各界質疑和爭議聲中收回重練，讓推出政策的專業性喪失殆盡，這樣的執政品質和粗糙的決策過程，在朝令夕改中已逐漸摧毀民眾對政府的信任。

主管教育事業的教育部，從台大校長管中閔事件，至近期在課綱中引發諸多爭議的歷史教育，將中國朝代歷史變成支離破碎、極盡簡化的裝飾，去中國化的民粹行徑，竟不惜讓文史課綱一同沉淪，現又欲企圖剝奪教師管教權，其種種失去中立專業之行徑，令人不以為然。教育掌權者，一旦讓政治凌駕教育，不免注定讓教育專業及文化歷史傳承被犧牲，試問年輕學子在如此的教育環境中成長，形塑出未來的國家及社會是否仍具競爭力和世界觀？

在教師管教權與學生人權間如何取得平衡，筆者也同意應有適當明確的基本規範，惟不認同草率沒收教師正向管教的權利，也不認同在未經溝通討論情形下，以一紙公文徒增教師管教的困擾，甚至可能造成未來師生在管教上的衝突。

所謂師嚴然後道尊，道尊然後民知敬學。希望教育部能帶頭尊重師長、回歸專業，在政策推行前能多汲取教育團體意見，若再恣意妄為，製造師生對立教學環境，未來恐讓教師淪為校園塑膠，試問屆時師道何以復存？

（作者為國家政策研究基金會行政專員）