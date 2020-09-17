剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ 18:172020/09/17 言論 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ #經濟 #次卿 #經貿 #老大哥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 剉勒等？主管經濟次卿來台不談經貿 老大哥又要台吞什麼？ 18:122020/09/17 時事 美國務次卿來訪 台灣國際地位起飛？他舉4點瘋狂打臉：做夢！ 22:402020/09/17 政治 高調宣傳惹怒美方致經濟對話取消？總統府：絕非事實 13:372020/09/17 政治 台美經商對話被消失？ 經部澄清是誤會 那是「下一次」才舉行 19:552020/09/17 政治 次卿訪台不談經濟刻意低調？綠委反駁：貿易、供應鏈都會交流 14:122020/09/17 政治 美次卿訪台 智庫聯手為台美BTA談判加溫 17:312020/09/17 財經 美國務院次卿訪台沒經濟對話 江啟臣批綠勿把外交工作當成大內宣 16:512020/09/17 政治 國務院次卿柯拉克今日訪台 台美斷交後首見 09:182020/09/17 政治 美次卿還未抵台 負面消息滿天飛 14:272020/09/17 政治 年度數位盛會揭三主題 黃志芳明料與美次卿續前緣 20:452020/09/17 財經 言論熱門新聞 中時社論》軍購預算暴增 錢哪裡來？ - 中時社論 - 言論 蘭寧利》對台七軍售 川普急了 - 觀點 - 言論 中時專欄：洪奇昌》走味的海峽論壇 - 名家 - 言論 中時專欄：石齊平》中美西太博奕的關鍵 - 名家 - 言論 無色覺醒》王丰：東風壓倒超級航母？終結美國海上霸權？ - 無色覺醒 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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