隨著台海情勢緊張、美台關係提升，軍購新聞頻頻躍上新聞版面，媒體先後報導了F-16V戰機（2500億元）、大型無人偵察機（176億元）、新型戰車（405億元）、魚叉飛彈（800億元）、F-16性能提升（1400億元）、魚雷（54億元）、教練機（686億元）、反裝甲飛彈（118億元）、野戰防空武器系統（143億元）、營區警監系統二期（128億元）、方陣快砲（101億元）、機動飛彈車（136億元）、第二階段潛艦國造（493億元）、飛彈巡防艦原型艦籌建（245億元）、微型飛彈突擊艇（316億元）等軍購案，總經費估計7647億元，需在未來數年編列預算支應。若加上路透最新報導川普政府「台灣要塞化」計畫，將銷售能夠阻止軍艦與登陸艦接近的智慧水雷、遠程火箭炮系統等新型武器，國防負擔將更沉重。

據中央政府總預算，國防支出編列3668億元，占比16.3%，雖低於社會福利及教科文支出，但採購戰機另編列特別預算290億元，再納入基金預算576億元，廣義國防支出達4534億元，占GDP比、歲出比及單項成長率都是最高，已嚴重排擠經濟發展及教科文支出，勢必得縮減經濟、民生、教育支出。從預算分配來看，我國將從一個追求成長的「福利國家」變成「戰鬥國家」。

新冠疫情雪上加霜，財政部預估今年度稅收將短徵約1200億元，加上紓困特別預算分年舉債，除原先規畫的1738億元舉債外，還需要增加2700億元，今年舉債將超過4438億元，創10年新高，舉債空間僅剩1兆元，恐怕難以因應未來的需要。

走上財政惡化之路的原因很明顯，除新冠疫情外，更主要是陸美關係緊張，民進黨政府依附美國「印太戰略」充當棋子，參加對北京的圍堵，大陸因而提高軍事壓力，台灣必須做好承受大陸第一擊的自我防衛；美國也樂於多賣一些武器給我們。

但是，和美國軍事關係愈緊密，就愈往北京的「紅線」接近，陸方對台的軍事壓力就越高；但兩岸軍事力量差距太大，即使努力發展非對稱作戰能力，對美國協助防衛的需求還是會越來越強烈，也需要採購更多武器，形成軍事支出膨脹、依賴美國、兩岸關係更緊張的惡性循環。

財政債台高築，就會排擠經濟建設、幼兒照顧、老人長照及基礎建設的維護翻新、現代科技的創新、矯正貧富不均所需的社會福利、財政補貼的經費。聯合國2017年控訴美國高度貧富不均之下，有2成美國人淪為窮人，地方政府不能提供乾淨用水和適當衛生設備，導致寄生在十二指腸的鉤蟲再度出現。台灣社會兩極化也越來越明顯，政府若不能投入資源遏止貧窮化趨勢，未來並非不可能出現類似情景。

台灣幾乎所有國防採購都是美國軍售，對GDP沒有什麼貢獻，錢應盡量用在教育、基礎建設與幼兒老人照護與社會福利，不但可提升生產力，還能帶來更高的所得、更好的生活水準和民眾的幸福感；武器裝備若備而不用，仍然會折舊耗損，最後報廢消失﹔若真的使用，就表示國家進入戰爭狀態，不管是否家毀國亡或生靈塗炭，戰火之下社會根本沒有持續發展的機會。有智慧的國家領導人應該懂得躲避戰爭之禍害，將資源投入具有生產性的建設，才能創造幸福社會為國人稱頌；若衍生出戰爭或類戰爭的風險，或直接步向戰爭，就是一個沒有道德、該受譴責的領導人。

我國人均生產在全球排名30名以內；在各種競爭力評比中也有不錯成績；幸福指數排名在30名上下，人身安全更是全球前3名的安全之國。在全球近200個國家或經濟體中，這是相當難能可貴的成就；而這些成果，都是耗費半世紀以上的時間，在先人們發揮智慧避免戰爭、流血流汗累積而來的，任何人不應以輕率的決策將其毀滅，切莫讓國家走上「窮兵黷武」之路，葬送台灣的繁榮和幸福。

一個好的國家領導人，不應該置國家正常發展於不顧，將資源無止盡地投入國防軍事，排擠社會正常發展的需要，否則就是不道德和不適任。