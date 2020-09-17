中美世紀全球大博奕有兩個維度，一是綜合國力，包括經濟、工業、科技、軍事等；二是地緣戰略，從全球範圍到印太、亞太到西太，現階段，聚焦在西太。

我曾以「河、海之爭」比喻中美兩強在太平洋的博奕。美國用了幾乎一整個20世紀的時間，把北至北極、南至南極、東至美洲西岸、西至亞洲東岸的整片太平洋打造成了美國的「內海」。但美國這個內海明顯地覆蓋並觸及到了中國的家門口，中國不忿，國力崛起後自然難以容忍，作為第一步，勢必把美國努力逐出西太第一島鏈之外。換言之，決心把家門口的4個（黃、東、台、南）海建構成一道「護城河」。是以，當前中美兩強在西太及第一島鏈的角力，折射的其實就是中、美兩國的「（護城）河，（內）海」之爭。

相較於美國在這4個海的控制優勢，中國的處境一開始當然十分不利：在黃海，是堵（美、日、韓）；東海，是鎖（包括琉球在內的日本南方諸島）；在台海，是封（台灣）；在南海，鞭長莫及，是虛 （九段虛線）。

對中國大陸執政當局而言，要把美國努力逐出，把4個海變成自己的護城河，必須作兩個方面的努力，一是強化海、空及火箭軍的「反介入」及「區域拒阻能力」，近年來實力已有顯著進展，在此不贅。二是改變地緣版圖，其中又包含三大部分：琉球、台灣及南海諸島。這裡僅談第三部分，因為跟近日的新聞焦點「東沙」有關。

地圖上，總面積達350萬平方公里的南中國海，其中絕大部分被中國主張的九段線畫為中國勢力範圍，但就像九段「虛」線一樣，並無太大實質意義，一直到習近平擔任中國領導人之後，地圖才為之改觀：一、行政管理上，成立三沙市；二、全力推動吹填造島，把7個南沙的礁造成了7個島，其中，永暑、渚碧、美濟3島各有長約3000米的跑道，形成三角聯防之勢；三、無視南海仲裁案，實質有效控制了中沙群島中的唯一島嶼黃岩島。至此，中沙、南沙加上原本即為中國有效控制的西沙，就在整個南中國海的中腹又形成了一個大三角聯防。

如果把這個大三角往東北方向延伸，就可以延伸到地處台灣海峽南端、巴士海峽西側的東沙，東沙島面積1.74平方公里，向東北距高雄400多公里，向西距香港300多公里，向北距汕頭200多公里。東沙的地緣戰略價值可有三層理解：一、扼守從台海及南海向巴士海峽出太平洋的通道；二、也是海運從麻六甲北上經南海入台灣海峽的必經之途；三、在整個南中國海正好與西沙、南沙、中沙合圍成一個四角菱形。對中國大陸而言，在實質有效控制了西沙、南沙、中沙之後，自然是整個南中國海地緣戰略版圖上的最後一塊拼圖了。

放大到中美世紀「河、海」大博弈的形式中看，東沙雖僅一子，但卻是能牽動到南海、台海、巴士海峽、西太平洋的關鍵一子，且又在政治上，是美、日等境外勢力最難以著力之所在。今日成為新聞焦點，並不讓人意外。