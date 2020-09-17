電影能給觀眾帶來什麼？每個人各有目的，想從電影裡療癒靈魂、想燒腦、想浪漫或是獨鍾極度恐懼帶來腎上腺素上升的快感等等都好。假使觀眾戴口罩、噴酒精「冒險」進入電影院，想好好狂笑一場，韓片《特務搞飛機》可以圓滿完成這項搞笑任務。

劇情描述市場賣油炸麻花的阿珠媽歐巴桑，跟維修電腦的宅男老公狂喝飲料抽獎，一心希望抽中二獎、換台洗衣機，卻意外抽到頭獎，送全家去夏威夷旅遊。沒想到遇上恐怖分子劫機、想綁架機上乘客之一、化名「木棉花」的北韓女間諜，阿珠媽為了搶救女兒、老公以及全機旅客，只能重拾過去的身手，來場絕地大反攻。

這部電影的靈魂人物就是飾演麻花歐巴桑的嚴正化，她有「韓國瑪丹娜」之稱，過去是唱跳動感歌手，也唱也演，年過50，完全不怕扮醜，台詞也大方挖苦她，好比笑這特務明明貌美如花、隱身10年後怎麼長這樣。編劇神來一筆「去過韓國就可能！」大開她整型臉的玩笑，讓角色可愛又親切。

而好萊塢喜劇劇本鐵律，不起眼的主角一定要經過「換裝大改造」帶出前後反差，歐巴桑果然化身空姐，裹在曲線畢露的空服員短裙制服裡，潛入機艙大展身手。看這位50歲大嬸在狹窄的飛機走道上運用食物推車、跟歹徒群開打，動作精彩、鏡頭靈動還外帶笑點，根本直接升級為女打仔，而且她的奮不顧身帶來莫名的感動，絕對別小看年過50的女人！

「特務搞飛機」精彩之處在於每個角色都恰到好處，宅男老公傻氣癡情，剛好符合埋下的伏筆「最不可疑的人最可疑」；小女兒內硬外軟，在機上瞎認親的橋段太好笑了！而一心夢想當情報員的男空服員整天疑神弄鬼，懷疑每個人都有特殊任務，神經系演法一絕！還有美貌武打偶像明星在歹徒強逼之下脫口而出「電影裡的我除了臉是真的，其他都是假的！」都令人拍案叫好。甚至連幾個小小配角都很有存在感，一兩句話逗樂全場。自《雞不可失》之後，本片再度證明韓式喜感往往在極為緊張之處迸發，節奏明快的堆疊笑料，很多事情遠看是悲劇，近看，就成荒謬絕倫大喜劇。

若要鑽研北韓特務木棉花與市場麻花歐巴桑之間的社會意義，對於那些高大上、整天追逐核武、探索機密的國際間諜而言，真正最幸福的，會不會反而是平凡無奇、每天一開店就完售的歐巴桑日常？其實讓社會平穩運轉、免於崩壞的關鍵因素，絕對不在上位者每天在自己辦公桌上跟女記者還是誰做些什麼奇怪的交易，反而維繫於這些在市場裡、在公車上、在任何地方都願意伸出援手關心陌生人的歐巴桑。所以，千萬不要小看歐巴桑的力量。