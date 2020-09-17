美國國務次卿柯拉克17日搭專機抵台。有媒體報導，柯拉克此行並不會與我方舉行經濟對話，理由是「台灣宣傳過於高調」。總統府立即予以澄清指出，這不是事實。

但究竟什麼「不是事實」，總統府倒並未說明。是指民進黨政府太高調使得台美經濟對話破局「不是事實」，還是指取消台美經濟對話「不是事實」？不過，駐美代表蕭美琴與行政院都已間接證實，這次柯拉克來訪，行程中的確沒有台美經濟對話這個項目。

行政院說向來尊重訪客的行程規畫；蕭美琴則說，會和柯拉克交換意見，「以有助後續的準備與安排。」簡單講，就是這次沒有台美的經濟對話。

民進黨政府從9月初就開始戮力宣傳，指柯拉克是台美自1979年斷交後美方訪台層級最高的國務院官員。綠媒更大肆報導指出，柯拉克此行是為了要推進「台美雙邊貿易協定」（BTA）的進程云云，讓國人高度期待；而綠媒的這些資訊來自何處？不問可知。

將柯拉克的來訪與台美經貿談判連結，似有為民進黨政府「洗白」的用意。因為之前突然開放含萊克多巴胺的美豬進口後，引爆民怨沸騰，政府就是以「交換台美洽談貿易協議」為理由，要求國人多體諒。

可惜柯拉克的來訪，不但沒有要和民進黨政府舉行經貿對話會議，甚至相關拜會行程還必須以閉門方式舉行，如此低調保密，簡直就像不欲人知。

坊間盛傳，上次美國衛生部長阿札爾來訪後，未幾，萊豬就開放了，這次來訪的是次卿，層級更高，民進黨政府恐怕會送出更大的禮。此說雖有幾分反諷意味，但既然沒有台美經濟對話，也不觸及經貿議題，國人當然要問：那麼，這次柯拉克到底是來做什麼的？