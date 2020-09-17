法務部於9月8日預告「科技偵查法」草案，時間僅為5日，且因內容賦予偵查機關極大的權力，致有警察國家的質疑，而法務部則以「不要人家上太空、我們還在殺豬公」來回應。惟以草案內容來看，偵查手段是否上太空未知，但於人權保障，卻肯定上不了天際。

就草案觀察，乃是以科技手段侵害人權的程度，作為法律規範寬嚴的基礎﹔至於侵害程度，則以隱私空間與否為最重要的基準。而草案主要是以公共與私人領域為區分，即只要是對隱私空間，就算是非侵入性監控，如熱影像偵測，仍須事前受到法院的嚴格審查與許可。至於公眾得自由出入的場所，如公路、公園、公車，甚至是無遮蔽的陽台或庭院，就非屬隱私空間，以致會給予偵查機關尤其是警察更大的彈性。

這種純以物理上空間為界分的標準，除放大非隱私空間外，也等同否定人民於公共領域的隱私權期待，恐過度壓縮人權之保障。且根據草案第3條，對於非隱私空間的人或物，無論檢察官或警察，只要認為有必要，就可立案調查，並得為秘密監視、拍照、錄音、錄影與辨識，且每次竟可長達30日。如此廣泛，甚至近乎空白的授權，或可方便執法者，卻因其在事前無需取得法院許可，事後也無向法院陳報之機制，就有權力濫用的危險。

再來，為解決執法者於私人交通工具裝設GPS定位系統為追蹤，卻因此觸犯《刑法》竊錄罪而被判有罪之問題，草案於第5、6條就規定此等手段該遵守的程序。惟於偵查階段裝設GPS的行為因由檢察官決定，警察則須得其許可，只有在30日屆至要延長時，才必須得到法院之同意。之所以如此，還是在於交通工具行駛於公路，因被歸屬於非隱私空間，故所為的科技監控侵權程度低，致無須事前取得法官的許可。

只是類如GPS定位系統，不僅是全天候監控，且隨著技術進步，也逐漸擺脫地形、環境與氣候的影響，致與傳統的人力監視會有很大的不同。故早在2012年，美國聯邦最高法院於Jones案中，就建立所謂馬賽克論，即GPS定位所蒐集之資料，看似微不足道與瑣碎，卻可積少成多如馬賽克拼圖般，形成一個鉅細靡遺的圖像，當時就強調此種偵查手段必須事前取得法院之令狀，也凸顯「科技偵查法」對人權保障之不足。

至於對電腦與網路設備的通訊監察，如植入木馬程式為監控等，雖多比照《通訊保障及監察法》之規定，必須於事前取得法院所發的通訊監察書，卻也可能因細部規範之不同，致會與《通訊保障及監察法》產生適用衝突。總之，「科技偵查法」對執法者所開的方便之門與制衡不足之處，立法委員就得嚴格審查，以免讓人民有時時受監控之恐懼。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）