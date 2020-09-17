法務部推出「科技偵查法」草案觀風向，沒想到遭到法界、學界交相指責。核心關鍵真不在我們的偵辦手段跟不跟得上科技時代，而是政府帶頭當駭客，國家機器認為有必要就可以逕行監視，卻對侵犯個人隱私、通訊秘密問題置若罔聞，完全跳過法院許可程序，還想偷渡在民眾手機植入木馬程式，根本是狂踩人權的紅線。

法務部一再強調這套法案針對犯罪者，不是針對一般民眾的政治偵防，但明明根據《通訊保障及監察法》現行規定就可以做的偵查，為何要突襲力推這部違憲、違法的特別法？

作為法律人，我完全無法接受這種反民主、反人權的法案在立法院過關，國會必須堅決為民眾隱私把關，制衡政府權力的濫用與延伸，不容公部門用非常輕率的態度，對人民進行監看、拍照、錄影和錄音，甚至科技跟監。因為這對我們民主法治的基石已構成了莫大威脅。

尤其法務部草案條文冠冕堂皇打著科技大旗，一條條匪夷所思的規定卻放了進來，例如草案規定可以用「實體接觸、網路傳輸或其他必要方法」，侵入犯罪嫌疑人使用的資訊系統或設備，等於合法授權政府植入木馬程式，更沒規範哪部分資料才跟犯罪調查有關，試問，一般民眾可以接受這種政府駭客化的作法嗎？

最讓人傻眼的是，草案中居然還規定對與案件無關的人，竟然也可用「實施調查時，受調查對象或標的以外之人或物將無可避免地涵蓋於調查內容，亦得為之」，等於無限擴充監聽監控的範圍。

又如GPS偵查，頭兩個月內根本無須法院許可，檢察機關球員兼裁判，兩個月空白授權，請問誰來把關？要知道，不是身處公開場所就沒有隱私權，透過GPS追蹤全天候、精確掌握車輛及使用人連續位置、移動方向，整合比對，不就能解讀偵查對象的行蹤與參與活動類型、對象？個人隱私何在？

過去這段時間，從總統府、入出境管理局及公股銀行資安問題連環爆，資料全都露，到現在都沒解決；一旦政府可以啟動木馬，人民的資安風險由誰來負責？平民不要說毫無自保能力，恐怕連權益受侵害都毫無所悉，人民權益的保障又在哪裡？

民主自由是台灣最重要的價值，人民才是主人。這套完全違憲、違法，嚴重破壞台灣民主法治與基本人權的草案，一定要反對到底！ （作者為立法委員）