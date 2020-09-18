無色覺醒》賴岳謙：台灣當局開放萊豬！能跟美國換取什麼？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第721集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「台灣當局開放萊豬！能跟美國換取什麼？」

蔡政府無預警於總統府召開記者會，宣布2021年元旦起開放含瘦肉精「萊克多巴胺」（Ractopamine）的美豬，以及30個月齡以上的美牛進口來台，此舉放寬對美國肉品的進口檢驗標準，引起台灣社會高度爭議和排山倒海的批評聲浪。

「萊克多巴胺」是幫助牛、豬、雞等動物，減少脂肪增長瘦肉的一種藥物。許多檢驗單位都判定萊克多巴胺，對於人體健康有一定的危害，世界許多國家對「萊克多巴胺」使用規範政策都相當保守。

「歐盟食品安全局」（EFSA）認為「萊克多巴胺」相關的國際實驗數據，都是來自製造「萊克多巴胺」的美國公司，這些科學檢驗數據並不明確，所以判定食安風險未明。

對於含有瘦肉精的肉品成本，較無瘦肉精的肉品成本低。相關研究指出，若在飼養時施打瘦肉精，不僅可增加3.4%的瘦肉量，養殖的時間會降低大概10%。因此美國部分豬農便透過施打瘦肉精來壓低生產成本。

美國政府雖然開放使用瘦肉精，但為保障美國市場消費者權益，因此要求生產廠商對肉品做明確標示，美國民眾可依據消費條件，挑選是否有含瘦肉精的肉品。根據統計顯示，美國本土無瘦肉精的肉品在市場佔比超過七成，含有瘦肉精的僅不到兩成。換言之也就是，收入及消費能力較強的美國人寧可增加支出，也不願接受含有瘦肉精的肉品，

除歐盟外，包括俄羅斯、中國大陸等多數國家，也都禁用此類添加物，美國本土也有禁止使用相關瘦肉精的意見。蔡政府卻如此政策開放，恐增加台灣民眾的健康風險。

除了開放肉類外，蔡政府也對美國豬肉內臟開綠燈。美國本土消費習慣並不太能接受內臟，內臟也成美國豬農與肉品加工商的累贅，甚至需要增加成本將它銷毀，但如今對台開放後，不僅不須銷毀豬內臟，增設通路流進台灣等地後，甚至可以增加美國廠商的利潤。

蔡政府官員向民眾解釋，開放美豬美牛進口有助於對外貿易談判，提升台灣在國際上的地位。但全球許多國家都並未開放，對岸的中國大陸一樣沒有開放，卻毫不影響與世界其它國家的貿易談判，美商甚至願意配合中國大陸政策，只出口無瘦肉精的肉品到中國。如此對比蔡政府的政策理由實在諷刺。

開放美豬、美牛政策，即使受到台灣民眾多方質疑，但基本上已是板上釘釘的事實，政府相關單位該如何進銷售管控與消費監督，以及未來出現問題漏洞時，責任政治該由誰來承擔，或蔡政府是拿萊豬換取未來什麼樣的台灣實質利益？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！