最近，由於新冠肺炎的肆虐，各國汲汲於研發快篩試劑、疫苗，乃至於加強免疫力的幹細胞開發。但看看各國的研發成果，全球領先疫苗開發前十個，有近一半來自中國。韓國由於「中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）」的衝擊，早早研發相關試劑，並於此次新冠肺炎派上用場。反之，台灣感染新冠肺炎的人少，缺乏足夠樣本測試，以至於進度落後。而對於免疫力的提升、降低醫療負擔的糖尿病、中風、肝癌等研發的幹細胞，在美國、日本、中國等國大力邁進之際，台灣可能又要掉隊了。徒有技術，卻在法規落後的情況下，英雄無用武之地。

雖然衛福部對細胞治療相當積極，並已通過《特定醫療技術檢查檢驗儀器施行或使用管理辦法》（以下簡稱《特管法》），允許業者和醫院合作，針對病人實施特別治療。但由於價格高昂、產品紊亂、療程次數多，一般家庭根本難以負擔，反而成為少數有錢人能使用的專利。另一方面，應用更廣泛、可以造福更多民眾的《再生醫療製劑管理條例》（以下簡稱《再生製劑條例》）卻遲遲未能取得共識通過。

據了解，政府部門認為，再生製劑屬於藥品管理，而非一般產品，任何再生製劑，都必須取得食藥署許可，才能投入市場讓病患使用。既然所有的試劑，都需要臨床檢驗，都需要食藥署同意才能使用，那麼《再生製劑條例》應該只是個框架，何不從鼓勵角度著手，改變思維，鼓勵更多藥劑實驗，造福更多民眾，而非擔心一顆老鼠屎壞了一鍋粥。否則，立法規劃進度落後，不但不能照顧病患未被滿足的需求，也無法讓國內生技領域形塑更完整的產業鏈，同時也沒辦法提升台灣醫療先進的國際形象。

在此，我們針對幹細胞及《再生製劑條例》的重要性加以說明如下：

第一，影響產業發展的先行優勢。就國際間再生製劑上市的情況而言，歐盟有10項、韓國16項、日本4項，美國也有15項以上，連新加坡、澳洲、紐西蘭也都有相關的藥劑上市，但台灣卻連管理條例都未能通過，白白喪失先機。台灣醫療底子深厚，有絕佳的條件發展，有幾家再生醫療公司做的也還不錯，如果《再生製劑條例》等相關治療法規可以快速通過、周邊產業可以快速發展時，台灣在相關產業上，就可以擁有先行優勢，可以尋求台灣在生技產業的藍海策略。

第二，影響民族的自尊心。醫療本來是台灣在兩岸競爭上的優勢，但在法規制定曠日廢時下，優勢慢慢降低。反之中國在新冠肺炎後，快速鬆綁法規，加上「海歸派」的投入，在疫苗、幹細胞等領域上均有重大的突破。台灣如果不加把勁，在技術、品質上落後，台灣不但喪失優勢，而且未來疫苗、細胞治療製劑被迫自大陸引進，從優勢到落後，將會嚴重打擊台灣的民族自尊心。

第三，無法兌現產業的關聯效益。以日本為例，再生醫療產業中，生技業者僅占兩成左右，其他包括化學原物料、設備、物流、保險及顧問公司等才是產業的大宗。因此，細胞治療產業若能在台灣順利發展，勢必可以帶動國內眾多的機械、化學、電子資訊等產業，充分發揮產業關聯效果。

第四，滿足重症病人未被滿足的需求，並降低全民健保的財務負擔。目前若干重症病人包括中風、肝癌、糖尿病、坐骨神經等病患，一來《特管法》治療的價格高昂，二來中高齡病患可尋求開刀之外的替代療法，有利上述病患的治療，除了改善健康條件之外，也可以減少慢性病患，以及降低全民健保在慢性病上的財務負擔。

第五，可以帶動台灣國際醫療觀光產業的發展。因為全球慢性病患人數眾多，包括癌症、退化性關節炎、中風、肝癌、坐骨神經疾病等，如果因為台灣開放先進的細胞治療來台就醫，可以創造龐大的觀光跟醫療收入，以及就業機會。

整體而言，《特管法》的通過，固然有利於若干醫院跟業者的合作，但影響的範圍有限，不如《再生製劑條例》對一般民眾、慢性病等的廣泛影響。就如同新冠肺炎特效藥跟疫苗不同一般，特效藥的使用有其侷限，而且價格高昂。反之，疫苗、試劑更為普及，價格更為低廉，使一般民眾可以受惠。因此，《再生製劑條例》的通過刻不容緩。

最近，中研院前院長翁啟惠也在2020年9月2日舉辦的行政院生技產業發展諮詢會議（BTC）中呼籲，政府應儘速通過《再生製劑條例》。同時，經濟部也建議將再生醫療（包括細胞、基因治療）增列入《生技醫藥產業發展條例》的獎勵範圍，就是看到國際間生技醫療的發展趨勢，以及基於照顧更多病患的訴求。《再生製劑條例》的通過，使重症、慢性病患可以有一線生機，相關產業有發展契機，政府的健保負擔可以減輕，可說是個三贏的策略。

(工商時報)