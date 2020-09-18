繼美國衛生部長阿札爾來台訪問後，短期內美國國務院次卿柯拉克也來台參訪，民進黨政府自會大為宣傳這是外交上的重大成就，且用來證明台灣「反中」和「抗中」的背後，的確有美國當「靠山」。也因此，大陸國台辦發言人馬曉光發出警告稱，民進黨政府同美國發展官方關係，將進一步任由美方宰割，並要台灣同胞警惕「人為刀殂，民進黨當局甘當魚肉」。

一如不久之前，美國衛生部長阿札爾來台訪問時，連他是美國總統第12順位的法定繼任人，都被拿來炒作宣傳成是1979年後來台訪問的高層級官員。此次柯拉克來台，仍不乏有媒體又再炒作他的官員位階。甚至於，還有拿美國與中華民國斷交後，代表美方來台執行「安撫」任務的副國務卿克里斯多福，來說明柯拉克的官階就像克里斯多福那麼大。

事實上，美國國務院在副國務卿之下「第三大」的職位是「國務院政務次卿」，而柯拉克是負責經濟發展暨能源環境的次卿外，他若與從1992年迄今訪問過台灣的7位「閣員級」官員相較，連第8位都還不能排上。儘管如此，我們還是可把柯拉克視為美國的高官，畢竟台灣對於從「上國」來的「宣慰使臣」，本會自動「看大」三級，這也是無可厚非的事情。

然而，美國此次派出國務院高層官員來訪台灣，的確是自1979年克里斯多福來台後的首次，對台灣當有重大的影響。但我們應留意「國務院」在美國聯邦政府體制中，並不能簡化地誤以為相當我國的「行政院」或大陸的「國務院」。美國國務院的職能，其實相當於各國的外交部。

美國主管外交事務的國務院高層官員來台訪問，顯然是為升高對中國大陸的刺激，其對兩岸關係所可能造成的影響，也應該超過美國過去7位來台訪問的閣員級官員。這也無怪乎，馬曉光採取較為強硬的反應，疾呼台灣問題不允許外國勢力插手干涉，並要求美方恪守一個中國原則和中美三個公報的規定，以及停止和台灣展開任何形式的官方往來。

儘管柯拉克來台停留時間短暫，主要是為了主持「台美經濟與商業對話」及參加李登輝前總統追思會等活動，但此行的主要目的，卻仍在於強化美國塑造「新冷戰」的政治效果，對台灣的經貿利益可能將和阿札爾訪台結果相同，難有實質上的收穫。畢竟，台美間若真已有簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）或「自由貿易協定」（FTA）的意向，何不派出權責主管機關的美國貿易代表署人員來台，卻是由主管外交事務的國務院官員來去匆匆？

美國看準了民進黨可藉製造「反中」和「抗中」的氛圍，壓制住國民黨重新站起的能量，還能利用台灣站在「新冷戰」的最前線，成為其對抗中國大陸的代理人，同時又可用些名目向台灣索取「保護費」或「回饋金」。從此一角度看，美國對民進黨的「統一戰線」工作是成功的，民進黨也得到了政治利益，但台灣人民所得到的，卻只是進口瘦肉精美豬和台海危機嗎？（作者為世新大學兼任副教授）