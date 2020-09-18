自前總統馬英九提出「首戰即終戰」說後，臺灣政壇即掀起諸多波瀾。贊同者認為兵凶戰危，兩岸局勢緊張，大陸政策不可不慎；反對者認為危言聳聽，有損民心士氣，無異抱持投降主義。更甚者還痛罵馬英九「為匪作倀」應終止其卸任禮遇，甚至批評他公然唱和「武統臺灣」，已屬於叛國罪云云。

後民主時代的眾聲喧嘩本屬常態，而馬前總統既有本事提出此說，就要有本事來面對各方意見。然而可惜的是，部分討論已流於穿鑿附會，以訛傳訛。積非成是之下，不僅無助於建構公共論壇，更無益於維護國防安全。筆者無意也不需要幫馬英九辯護，在此謹做些基本的考證工作供論者參考，純粹就事論事而已。

關於「首戰即終戰」說的第一個謬誤便是其登場時機。大多數媒體都將此一說法的出處，誤認為出自2020年8月22日馬英九於「國家不安全研討會：臺灣如何轉危為安」的開場致詞。事實上，早在8月10日的臺北東區扶輪社八社聯合例會，馬英九以「兩岸關係與臺灣安全」為題發表演講時，即已提出此說。只不過一來這是民間社團的活動，二來當時輿論聚焦於美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）的訪臺行程，所以乏人問津，一直到十幾天後被再次提出，才獲得關注。

第二個謬誤便是「首戰即終戰」說是馬英九獨創的、發明的，其實細究馬英九基金會公布在官網上的「國家不安全研討會」致詞稿內容，其完整文本為：「我們要提醒身為三軍統帥的蔡總統，國防部所屬的智庫『國防安全研究院』在2018年提出的『中共政軍發展評估報告』即指出，共軍攻臺的戰略是『首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定』。換言之，中共打算在第一波攻擊後就拿下臺灣，形成終戰之勢。兵凶戰危，身為國家領導人，更應避免戰禍，雖不畏戰但不應求戰，這種『先承受第一擊再盼各國來救援』的思維，置臺灣人民生命財產安全於何地？」論者要注意的是其前後文多達一七六字，不宜僅以濃縮後的「首戰即終戰」五個字來概括。由於原文相當清楚，贊同者也好，反對者也罷，應不勞他人詮釋，自可推敲馬英九的原意到底是什麼。

值得一提的是，此說其實來自「國防安全研究院」的「中共政軍發展評估報告」，筆者就來簡單開箱一下。該院全名為「財團法人國防安全研究院」，現任董事長霍守業曾任參謀總長，現任執行長林成蔚博士則曾任民進黨國際部主任。該報告係由「先進科技與作戰概念研究所」研究員歐錫富和「中共政軍研究所」助理研究員黃宗鼎主編，作者群達十三人。合計二篇五章，外加十二個圖表，全文近十萬五千字，相當於一本博士論文的規模。馬英九所引的「首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定。」即出自於第五十六頁最後一段。

該報告於2018年12月發行後，「美國之音」即曾做過引述，強調對岸攻臺的戰略是「首戰即決戰」，不過從點閱率來看，此說在當時似乎沒有太多人在意。沒料到一年半被馬前總統重述之後，竟意外引發熱議，而成為焦點話題。馬英九雖已具體交代此說出處，但執政當局從府院黨到各級民代仍競相抨擊，指責其「斷章取義」。至於是否如此，因報告全文可在網路下載，有興趣者自可參研判斷。

當然也有另類的質疑聲音，例如律師林憲同即認為該言論已對國家安全、人民生活造成侵害，而至臺北地院自訴馬英九恐嚇、妨害社會安寧秩序罪。因為馬英九公開對國人宣稱：「中共武力犯臺『首戰即終戰（指敵前投降）』」，係誤用國防部文件所載「『首戰即決戰（指奮戰到死）』」。無獨有偶，親民黨文宣部前副主任吳崑玉也主張「終戰」是日本人為了繞過二次大戰「戰敗」一詞，所想出來的替代名詞，因此「『首戰即終戰』等於『只要開打，就是投降』，這是一位曾任中華民國三軍統帥者所該講的話嗎？」

其實林吳二君所言，應該是引喻失義了。經查「終戰」一詞，中文詞典並未收錄，我問了不同班的大學生，多數人均認為是「最後一戰」或「終局之戰」（估計是受了超級英雄電影的影響）。若查詢日文詞典，其解釋為戰爭之終結，係指交戰各方依據國際法而讓戰爭成為終結狀態，其反義字為「開戰」，基本上是個中性字眼，並無投降之意，投降的日文為「降伏」才對。大家不要忘了第一次世界大戰時，日本可是不折不扣的戰勝國，但該國教科書仍有一戰於1918年11月11日正式終戰的敘述。二戰時日本已屬戰敗國，固然天皇於1945年8月14日先對內發布「終戰詔書」，但是9月2日外相重光葵代表日本天皇及政府於停泊在東京灣的美國軍艦密蘇里號上與同盟國代表簽訂「降伏文書」，這才是具有國際法理地位的正式文件，而翌日亦即是我國「九三軍人節」的由來。

其實真要「說文解字」的話，國防部於「八二三戰役62周年」發布的「枕戈待旦，同島一命」影片和文稿，強調「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」恐怕更為可議了。所謂「一兵一卒」雖可宣示國軍守護臺灣之決心，但隨便問一個有國中國文程度的，都會知道這是輸家的語言，因為有把握得勝的一方絕不會口出此話，試想中共在抗美援朝戰爭、美軍在參與波斯灣戰爭時會這樣說嗎？國防部如宣示必將對共軍「迎頭痛擊」或是保證讓共軍「有去無回」，不是更有氣魄、更有嚇阻力嗎？遺憾的是，不知是不是中文不好，隨後我駐美代表蕭美琴在推特上津津樂道地分享國防部短片，而外交部發言人歐江安於記者會回應外界近期推測兩岸開戰機率時，也回答說「一旦發生任何戰事，臺灣全體人民會戰到最後一兵一卒」。

從「首戰即終戰」到「戰到最後一兵一卒」，唉！這個想像空間就留給大家吧！

（作者為自由作家）