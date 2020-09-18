勿以人廢言，也勿以人廢事，不管再怎麼不喜川普，都必須承認最近他的中東外交成果不錯，以色列笑呵呵，阿拉伯國家樂見其成，只有巴勒斯坦獨憔悴，但除了巴人誰真的在乎呢？

面對即將到來的大選，川普的壓力非常大，原本振興起來的經濟受到疫情打擊，他的防疫表現更是一塌糊塗，此時需要端出更多政績，北韓搞不定，但在中東卻開了幾個紅盤。具體來說，應該是川普牽線促成以色列和阿聯、巴林、科索沃與塞爾維亞建交，大大改善了以色列的對外關係，也有助於降低中東緊張。

再加上，美國與阿富汗神學士達成協議，神學士開始和阿富汗政府對話，川普也分別從阿富汗、伊拉克撤出相當數量的美軍。總的來說，既幫了以色列的忙，為川普爭取基督教福音派及猶太裔的選票，還強化了對伊朗「極限施壓」的力道，同時藉軍售阿聯賺上一筆大單，增加美國人的工作機會，還能兌現競選承諾，把美軍從漫無盡頭的中東戰場撤回。怎麼看，川普最近的外交攻勢都是一箭多鵰，成果之佳令人刮目相看。

川普宣布承認耶路撒冷是以色列首都，還不顧歐盟阻攔，片面撕毀與伊朗的限核協議，氣得伊朗重啟核開發，今年初又和以色列總理納坦雅胡一起宣布中東和平計畫，該案嚴重偏袒以色列，巴勒斯坦當然拒絕，阿拉伯國家更是一片罵聲。當時各方認為川普一面倒向以色列並挑釁伊朗，將讓中東更加動盪，沒想到川普誇自己是很棒的交易者還真不是吹牛，在美國暗中斡旋遊說下，以色列打破在中東的孤立局面，繼埃及與約旦之後，終於再得到阿聯和巴林兩個建交國，外加巴爾幹半島的科索沃與塞爾維亞，對深陷貪汙官司及疫情應對非議的納坦雅胡，真是天上掉下來的禮物。

川普說還有5個國家會承認以色列，這話頗有可信度，可能的國家包括了阿曼、蘇丹、摩納哥等，這些國家當然有各自的盤算，主要的思考，還是結合次要敵人對抗主要敵人。海灣國家、沙烏地阿拉伯和以色列都有個共同敵人─伊朗，對這些遜尼派國家來說，以色列的威脅遠沒有什葉派宗主伊朗來得大，而且以色列也在情報與反恐等方面提供了不少協助，彼此早有合作關係。沙國雖然不必急著跟進，卻也支持阿聯等國和以色列關係正常化。不過，川普應該在斡旋時給出了相當誘人的籌碼，才能為以色列拉來這麼多邦交。

向來務實低調的阿聯，論治理能力，當屬阿拉伯國家之首位。雖然人口只有1千萬，但國力與影響力卻愈來愈強。阿聯的軍力精銳，在葉門、利比亞和沙國、美國一起作戰，被五角大廈官員戲稱為「小斯巴達」。決定和以色列建交，可以帶入大量商機，還能增加阿聯在阿拉伯世界的影響力，而且這次建交換來美國軍售F-35隱形戰鬥機，這可是美國第一次把這麼先進的機種賣給非盟國。說來這可能對以色列的國安造成隱憂，但緩和與阿拉伯世界的關係，對國安的正面意義更大。

過去阿拉伯國家為了挺巴勒斯坦，堅持要巴勒斯坦建國才承認以色列，美國承認耶路撒冷為以色列首都及公布中東和平計畫，對巴勒斯坦都是重大打擊，現在阿拉伯兄弟們還來踩上一腳，更是讓巴人痛心入骨。但是，沒有人能長期承擔別人的苦難，最後終歸是各人得各人的眼淚，巴勒斯坦必須直視冷酷的現實。