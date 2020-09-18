美國國務次卿柯拉克率團訪台，大陸軍機同步擾台，18日一早就連續出現在西北、北部、西南與西部空域，據報導，我空軍各基地緊急起飛合計17批，每批2架，共34架F-16戰機緊急起飛，應是F-16機隊成軍首次。

大陸軍機大規模擾台，顯然有針對性。大陸國防部發言人講得很白，東部戰區實戰化演練，「是針對當前台海形勢」。用台灣方式說，意思是「我也要打台灣牌」，擾台主要對象是美國。

之前美國衛生部長訪台，大陸軍機穿越海峽中線；柯拉克訪台，擾台規模更大，一些媒體與政治人物解讀，大陸太過囂張。不過，這種說法太直覺。其實，大陸軍機不是來求戰，而是來求和的。

大陸如果要戰，不會派空軍來騷擾，而會以對準台灣的1000多枚飛彈，突襲我雷達、飛彈設施與海、空軍基地和重要政府機構，盡可能癱瘓我反擊能力，何需派戰機來與我空軍對決，徒增風險。

到目前為止，大陸仍未放棄和平統一，否則不會出現王金平會汪洋的巧安排，可惜「李紅風暴」壞了一盤好棋。

大陸空軍擾台是在告訴美國，你打「台灣牌」，我也打「台灣牌」，在台灣問題上，針鋒相對，決不退讓。其次是告訴台灣，「我有實力擠壓你的空間，不信，就試給你看」。

台海並非第一次爆發危機，1995、96那兩年最凶險，但前總統李登輝老神在在。現在證據慢慢曝光，李登輝之所以氣定神閒，是因為兩岸有溝通管道，李登輝知道，飛彈只是「政治訊號」，不是真打。

蔡英文總統如果和大陸之間沒有類似李登輝時代可信的溝通管道，就要非常小心控制與美國和大陸之間的關係。