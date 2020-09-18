美國國務次卿柯拉克率團訪台，為台美斷交41年來，訪台最高層級的國務院官員，象徵美國更進一步承認台灣實質主權。然而另一方面，與柯拉克同步訪台的是大陸戰機。解放軍東部戰區在台海附近進行實戰演練，18日共機頻頻逼近我國領空，大陸國防部發言人任國強表明，是美國與民進黨當局頻繁製造事端所致。民進黨得意地宣稱美台關係史上最好，卻沒有告訴國人，這是要付出代價的，代價是：兩岸關係數十年來最壞。

台海風雲再起，美陸兩強不斷升高危機，但此刻還不是最危險時刻，美國大選投票前，川普可能持續加碼刺激中共，以幫助選情，這代表台海可能步入更危險狀態。未來歷史學家回顧歷史，可能把李紅事件類比為暴徒在塞拉耶佛刺殺奧匈帝國皇太子，引爆第一次世界大戰的第一槍。

不可被民粹牽著鼻子走

兩岸各方都已體認，台海情勢須及早懸崖勒馬，以免走向覆水難收地步，才會有前立法院長王金平到廈門參加海峽論壇的難得局面。王金平是國民黨黨員，卻特立獨行從未到過大陸，但他的中國民族情懷極其鮮明。可能因為他的本土派與中華民族立場，有助於兩岸發展新關係，「王汪會」才會成局。只是這一盤好棋被李紅及其他兩岸好戰派破壞了。

《中國時報》獨家披露王院長預定在海峽論壇發表的講稿，綜觀全文，以「心存人民」貫徹主軸，民族情洋溢其間，不卑不亢、著眼眾生大局，正是民粹主義氾濫下兩岸最需要的冷靜思維。

民粹主義橫行全球，在世界各地引發程度不同的內亂與革命，連美國數百年來形成的超穩定政治結構都出現敗壞景象，兩岸自然不能倖免。但兩岸與其他地方不同，其他地方最多引起革命，舊政權下台，台海卻有爆發戰爭，甚至造成區域衝突與全球陷入烽火的可能。國際危機組織已將台海列為「政治安全情勢重大惡化地區」；曾任職五角大廈的華府智庫大西洋理事會戰略專家克羅尼更指出，第三次世界大戰爆發最可能的熱點就是台灣。兩岸社會如何相待，不但涉及到兩岸人民的福祉，更事關世界和平共榮的前景。

正如同海峽論壇事件所透露的深層民意，兩岸走向正被一小群極端的民粹主義所把持，競相爭喊「武統」與「台獨」，用非黑即白的方式把追求和平指成是投降賣國，讓兩岸鴿派鴉雀無聲。然而兩岸真準備好戰爭了嗎？從國台辦歡迎王金平到訪，以及蔡總統擔憂兩岸擦槍走火，其實都可以看出明顯否定的答案。不過要想在當前民粹浪潮下維繫兩岸和平，光是「歡迎」和「擔憂」是不夠的。「政治家要尊敬輿論、要讓輿論高興，但不可以給輿論最後決定權」，這是從獨裁法西斯的納粹手中解救法國，讓法國走回民主共和的法國前總統、第五共和國國父的戴高樂所言，恰好點出當前兩岸問題的解方。

戴高樂歷經過戰爭，也看見戰爭對世界文明和黎民百姓造成的痛苦與代價，深刻體認國家領袖要對歷史負責，不能討好短期民意。國事對與錯，有大是大非，即使在民主社會裡，決策者不能只跟著民意走，民主政治的賦權設計，本身就有給領導者一定的違背民意之空間，民意走向也並不總是有利於共同體的福祉。如果純粹以民意作為判準，主政者毫無前瞻，被牽著鼻子走，失去作為扮演掌舵手的角色，才是真正的違背民主政治的初衷，禍國殃民。

兩岸掌權者須挺身而出

王金平一介草民，仍願為兩岸人民的福祉做出貢獻，但在兩岸好戰派夾殺、和平派退卻下，失去了創造和平的難得契機，兩岸軍事緊張情勢，在中美關係惡化、川普刻意打「台灣牌」刺激大陸兩因素下，將加速惡化。掌權者必須挺身而出，不能讓民粹主義繼續碰撞。

如何「增信釋疑」，如何「盡力為兩岸和平穩定做出最大努力」，是台陸雙方允諾過的目標。兩岸是戰是和？中華民族的命運將走向何方？正如王院長所說，台海波濤雖然洶湧，但兩岸事，猶未晚。