不管藍綠誰執政，開放瘦肉精美豬美牛的壓力一直存在，台灣當然沒有對抗美國的本錢，但是善用台灣的戰略地位與價值，絕對可以為台灣爭取最佳利益。此刻應該正是台灣最有本錢對美態度強硬的時候，但蔡政府一面倒的戰略顯然錯估情勢，犧牲台灣民眾健康去做交易，卻換不到實質東西，根本賠了夫人又折兵。

何以台灣此刻可以強硬？因為在美中台三角關係中，台灣作為最弱的一方，地位高低完全取決於美中兩強之間的互動，這是國際政治的現實。回顧過去，當中美對抗時，台灣在三角關係中的地位就會提高。中華民國從1950年起能保住聯合國席位長達20年，就是拜冷戰美中對抗的大結構所賜；當1970年代美國總統尼克森準備「聯中制蘇」時，中華民國的國際地位就開始崩盤。六四天安門事件讓美中關係一度陷入低潮，於是台灣從老布希總統手中購得150架F16戰機。但柯林頓總統開啟「親中」交往政策與建設性戰略夥伴關係，以及911事件後小布希總統與中國合作反恐，都讓台灣地位相形失色。

川普開啟新冷戰，對中全面圍堵，台灣在三角關係中的地位自然鹹魚翻身，水漲船高。如果美中關係熱絡，台灣被迫必須對美卑躬屈膝也就罷了，但是當「台灣牌」再次成為美國抗中的最佳利器，台美關係空前緊密時，台灣就算對美無法「拿翹」，但也實在沒理由在此時這麼委屈，對美國的要求照單全收。

美國為反制北京在南海與台海周邊頻繁的軍事活動而大秀肌肉時，難道會因為台灣不開放美豬美牛就停止？台灣的價值遠重於南海，對北京與大陸民心輿論而言，這是條敏感神經，沒有太多退讓空間。難道台灣不開放美豬美牛，美國就因此放棄拉攏台灣這顆對抗北京的重要棋子？答案顯而易見。既然如此，台灣對美國的無理要求遠比過往有更大聲說不的機會。而且過去兩任政府既然都擋得住開放萊豬的壓力，現在更沒有理由放棄堅持。

已無連任壓力的蔡英文總統，追求的恐怕只剩下歷史定位。但為了成就她個人的歷史定位，卻用台灣人民的健康去交換高官來訪等虛無飄渺的台美關係，根本全盤皆輸。期待用萊豬美牛換取美國的安全保證與台美政經關係的深化，是看高了萊豬美牛的地位，卻貶低了台灣人民健康與食安的重要性，同時更玩低了台灣的戰略價值。

美豬美牛決策正暴露出台灣對美一面倒與一廂情願的軟弱，一個被美國吃死死，看破手腳的台灣政府，連本都賠上了，哪能期待會爭取到什麼更高的利益？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）