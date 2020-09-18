近日美國傾全力拉攏台灣，除了美國國務院次卿柯拉克17日訪台之外，還有擴大軍售計畫、美國駐聯合國大使挺台參與聯合國等舉動，而中國大陸也立刻回應，18日宣布解放軍東部戰區在台海附近進行實戰化演練，同時有大批共機越過海峽中線，兩岸緊張情勢再度升溫。

美國目不暇給的友台動作，其實都是依美國當前的國家利益與大選情勢而採行的，對台灣是利是弊國人必須理性探其虛實。

美國國務次卿柯拉克此次訪台3天，他是國務院第三號人物，主管經貿事務，但此行卻不談台美經貿議題，其主要目的應是要協助台灣脫離紅色供應鏈，以便由美國領導，聯合區域相關國家共同建立一個替代方案以孤立大陸。此乃美國全力抗中戰略的重要環節，而台灣正是美方可運用的最佳籌碼。

但對於脫離紅色供應鏈的策略，台灣產官學界的疑慮甚大，因為台灣和大陸產業互補性強，況且大陸產業鏈齊全，台灣每年還在兩岸貿易中賺進近千億美元，要台商放棄大陸商機難度極高，短期內可能產生的效果必定弊大於利。但為因應美方的壓力，民進黨政府必會釋放善意，而這也必定會傷及台灣的實質經貿利益，不可不慎。

在軍售方面，此次美方打開大門，一口氣將售台七大項重要武器，包括水雷、巡弋飛彈和無人機等，不但質與量都大幅增加，且從以往防禦性質轉為攻擊性質，說是強化台灣的國防能力，但實際上卻惡化了兩岸的危局，導致北京必須做出回應。而這些武器都要到2023年才會陸續抵台，對當前兩岸的緊張情勢並無實質助力，只能強化一些台灣民心。

另一個號稱具有「歷史意義」的會面是美國駐聯合國大使克拉夫特17日和我國駐紐約代表處處長李光章共進午餐，討論協助台灣在聯合國內有更多參與的方法。在美國挺台入聯方面，要關注的是「入聯」還是「返聯」。如果美方的用語是「入聯」，那進一步要追問，是以台灣還是中華民國名義？若要以中華民國之名，則返聯即可，因我們曾經是聯合國會員國；若用台灣，那合憲性何在？再者，大陸握有聯合國安理會常任理事國的否決權，且在聯合國大會中友邦甚多，就算美國力挺台灣也難以克盡其功。因此上述台美兩位官員的會面只是政治效果，實質意義仍有限。

綜上所述，目前美方極力拉攏台灣對抗大陸的各種策略當中，口惠均大於實質，但均已產生了相當的政治效應，尤其是北京對美台深化關係的不斷作為已凝聚了巨大的負能量，並且也展開了針對性的軍事演習行動，民進黨政府須謹慎應對，以免掀起兩岸更大的波濤，那恐就得不償失了。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）