蔡英文總統宣布全面開放美國豬牛進口，民進黨沾沾自喜，以為取得台美雙邊貿易協定（BTA）談判的門票，只是主責談判的美國貿易代表署（USTR）不動如山；喊得震天價響的「經濟與商業對話」也無疾而終，而以「前期對話」虛應一番；同時，台灣內部的反美豬風潮已儼然形成。豬、牛無辜，民進黨的大頭症及無知自陷裡外不是人的窘境。

無視國人健康顧慮及甘冒政治禁忌，民進黨在美國大選白熱化階段，主動獻給川普總統政治厚禮，並冀望打開美台BTA談判大門，外交及經貿決策官員紛紛強調當下是談判最佳時機。但事與願違，USTR迄今沒有隻字片語，這個並不令人感到意外，唯獨民進黨還不斷以美中關係突破的假象自欺欺人。

川普政府對台政策明顯是「重政治、輕經濟」，在全面抗中的戰略下，美國打台灣牌的政治效應遠超過與台灣的經貿利益。美國貿易代表萊海澤作風務實、低調、強悍，忠實執行川普「美國優先」原則，他不只要口頭保證，更要行動，台美經貿關係中存在諸多障礙及龐大貿易逆差，民進黨以為開放美國豬牛就可坐上談判桌未免高估了自己，誤判了美國立場。

USTR遲遲不肯表態的另一個因素在於民進黨政府的決心及執行力，從主管官員的經常性脫線演出，以及台灣社會的強烈反彈來看，民進黨政府顯然尚未掌控全局，在不確定情況下，美方不會貿然承諾與台灣展開耗時、繁複的BTA談判。

民進黨一再公開表示，因為台灣人不喜歡吃美國豬肉，開放美豬進口30年，台灣豬在市場上還是占9成以上，而美豬占不到1%，這種貶抑美豬的論調顯然令美方感到格外刺耳。而從美國稻米、美雞、美牛進軍台灣的經驗來看，美方既然要求開放進口必然積極拓展市場，否則何必多此一舉。

美豬美牛尚未進口，已出現地方與中央不同調，學校與軍隊不得使用美國萊豬，美豬產地標示等問題，將來會引發更多貿易爭議與糾紛。此外，反美豬公投如雨後春筍般在各地串連，形成社會風潮，在這種背景之下，美方不會有意願冒著政治風險進入談判程序，何況美國已進入大選關鍵階段，而台灣已主動開放明年元月進口，實在看不出美方短期內會有談判的意願，但患有大頭症的台灣官員事前沒有通盤考量，缺乏內外充分溝通，事後的論述與補救措施更是雜亂無章。

雖然在經貿領域沒有完全共識，美國拉台抗中的政治動作沒有中斷，在不實際變動「一中」基本政策之下，藉提升美台關係刺激、挑釁中共。美方透露將出售包括空對地飛彈、「死神」無人機、陸基魚叉反艦飛彈等7項武器的全套軍售案，美台高層「經濟與商業對話」及國務次卿柯拉克率團訪台都展現了這種企圖。

主管經濟能源環境事務的柯拉克是斷交來台訪問的最高階國務院官員，他如在台灣主持經濟與商業對話更具有重大實質意義，民進黨更洋洋灑羅列了能源、經濟、印太戰略供應鏈、半導體及5G等多項討論議題。

但在抵達台灣前一刻，訪問目的變為參加前總統李登輝追思告別禮拜，民進黨吹捧的對話變調為「前期對話」，48小時的旋風式訪問只看到儀式性的活動及拜會，與預期有太大落差。從開放美豬牛進口、對BTA談判的期望、到雙邊經濟與商業對話都暴露民進黨過於樂觀、自大，涉及實質利益的經貿計畫都遲滯難行，深化雙邊關係只是大內宣口號。

（作者為資深媒體人）