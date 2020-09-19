台海情勢愈趨嚴峻，兩岸武統之聲啼不住。此處所謂兩岸，一是台灣，一是指太平洋彼岸的美國。台灣喊武統的，盡是些不知史也無國際觀的假知青，跟著當局搖旗吶喊，略過不論。美國喊武統的，多為國際問題專家且不乏有軍事與情報的背景，須嚴肅看之。

像是美國前參聯會副主席海軍退役上將溫尼菲德（James A. Winnefeld）和前中情局副局長莫雷（Michael Morell），甚至連武統的日期都幫中共算好了─明年1月20日就是中共武統攻擊發起日。他們算定中國會在11月美國總統大選後至今年12月中旬起啟動「紅省行動」，加劇兩岸緊張關係，他們認為，中共將利用大規模軍演掩護對台軍事調動，在美國新舊政府交接的1月19日到21日間隙裡的3天內，迅速奪取金門、馬祖和澎湖等地。

到目前為止，所謂武統論，不論是美方學者所提，還是台灣網民和所謂軍事專家胡謅的，仍然不脫20世紀前期傳統登陸戰的思維。他們異口同聲地咬定，中共犯台，一定會萬船齊發，千機掩護，搶灘登陸東沙、澎湖或是台灣西部海岸。問題是，互聯網、物聯網時代早已來臨，人工智慧機器人、虛擬實境、無人機、自駕車、量子計算機，諸多高新科技也已普遍為人類所運用，兩岸統一，除了武力鬥爭，別無他途了嗎？

南北越的武統和東西德的和統，或許可供參考。越南統一，是赤裸裸軍事對抗的結果，也是民族主義與帝國主義、清廉與貪瀆政治對抗的結果。越戰20年，越南軍民死傷近200萬，失蹤30餘萬人。美軍死亡人數近6萬，受傷30多萬，代價慘痛。最終，美軍不能勝，撒手撤退。越南統一45年後，搖身一變成了美國印太戰略極力拉攏的夥伴，成了中美貿易衝突下跨國企業的短鏈首選地。世事變化，何其諷刺！

東西德和平統一，表面上是自由民主政治贏過了華沙公約組織的極權獨裁，其實是自由經濟創造的繁榮，喚起了東德以及東歐各國人民潛在的基本人性需求。換言之，和平統一的關鍵，在於哪一方能滿足人民最卑微的基本需求─安居樂業，創造和平的環境與紅利。和平統一，不一定要靠和談來達成。東西德的統一，非關談判，而是斷崖式地水到渠成。當然，統一後的德國在國族整合上費盡心思，耗時甚久。統一，畢竟不是一蹴可及的。

北京當真會如美國「推背圖」所預測地採取武統策略嗎？其實，從李登輝戒急用忍，再到蔡英文否認九二共識，兩岸的情勢已然如此，何需武統？北京若是將兩岸已經簽署的23項協議、包括民進黨最關心的ECFA，進行全面檢視，並基於「對等、尊嚴、互惠」的原則，逐一討論，逐一「暫時中止」，民進黨政府將何以繼續「維持現狀」？

再如，若中美衝突不歇，美國不改霸權思維，台灣堅持仇中親美，中共機艦持續在台海附近海域繞行軍演，一面迫使國軍軍機軍艦不時起飛出航、從旁監視、廣播驅離，疲於奔命，一面迫使台灣持續耗費巨資向美國購進過時的武器裝備，軍購支出越多，產生的排擠效果越強，經年累月，蕞爾台灣，還能支撐多久？

現代戰爭觀，和平與戰爭實為一光譜概念，極端的戰爭與和平，皆不存在。而戰爭與和平的型態也越趨多樣。軍武對戰外，尚有資訊戰、貿易戰、科技戰、金融戰、媒體戰、情報戰，不一而足。很多時候，和平裡夾有戰爭，戰爭裡也有和平。從這角度來看，武統，未必是以軍事力量侵犯台灣，和統，也未必一定要經由談判來達成。從這角度論，武統已然展開，同樣的，和平統一早已上路了！

其實，最希望看到中共武統台灣的，當屬美國。累積二戰以來的經驗，美國鷹派深知，戰爭則是鍛鍊美軍戰力、精進美軍裝備的保證書，軍售則是淘汰老舊軍備，繁榮國內軍火工業產業鏈的必要手段。至於台海爆發戰爭，兩岸中國人死傷多少，在有著強烈種族歧視的美國禿鷹眼裡，不值一顧。

兩岸和戰統獨的天秤，是往和統端傾斜，還是往武統端傾斜？台灣，豈能淪於美國好戰禿鷹的犧牲品？

（作者為資深媒體人）