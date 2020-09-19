中國的強勢崛起正在改變世界秩序，其勢之強，鋒芒之盛，也招致了疑慮與反彈，最極致的便是舊強權美國的強烈打壓。然而，兩大強權摻雜著選舉操作與民粹情緒的對立，並無益於平順重建世界新秩序，相較之下，歐盟面對大陸時著重理性對話及求取共同利益，是更有助於化解歧異尋求互利的。

中歐峰會日前落幕，這次有別以往，除了因疫情改採視訊召開之外，更明顯的是彼此關係添加了更多複雜考量，不像過去那樣和諧交心。多年來，西方世界對中國的經濟崛起抱持歡迎與合作態度，認為與開放自由的外在世界頻繁接觸，有助於把大陸拉向西方價值。但強勢崛起後的中國集體過度自滿、在外國學術界宣傳或置入陸方觀點、「戰狼外交」屢招詬病，中國由集權體系建立經濟科技強權的治理模式，對深信本身優越價值的西方國家造成了衝擊。當歐盟發現「一帶一路」與很多中東歐國家合作，隱隱有分化歐洲之勢，對中國大張旗鼓的擴張勢力，也激起了反感與疑慮。

理解威脅但不妖魔化

最大的反彈來自美國總統川普，他的「反中牌」雖是有效的選戰策略，卻也掀開了原本遮掩美中關係的面紗，讓這新舊強權的結構性矛盾清楚攤在檯面上，隨之而來的貿易戰、關稅戰乃至5G戰，牽絆了中國實現「大國夢」的腳步。但在抗中戰線上，歐盟與美國並不一致，這一方面是因為川普輕蔑盟國及美國的國際角色，痛批歐洲北約軍費承擔不足，以致美歐盟誼疏遠，不久前川普還從德國撤軍。另一方面，歐洲有悠久的聯盟運作，長期以來形成了一種共識包容的集體性格，主張多邊主義，雖有主要的領導國家，但沒有強權，也因此和中國的崛起並無直接衝突。

川普強調「美國優先」，讓美國成為一個非常自私的國家，且不斷與中國進行多戰線的衝突，原有的世界秩序因此崩解，現在大家正處於新秩序形成前動盪不已的板塊擠壓中。歐洲此時反而努力減輕其危害，積極承擔起美國丟下的責任，例如川普廢除與伊朗的核協議，歐洲則努力彌補伊朗的損失，並斡旋勸阻伊朗重啟核武計畫。

歐洲和美國一樣感受到中國模式對西方價值的衝擊，以及中國勢力擴張的威脅，現在已嚴審中國的高科技產業併購，去年義大利簽署「一帶一路」合作案時，歐盟公布對華政策戰略，指明中國是經濟領域更是制度上的競爭對手，歐洲審計院更指中國的投資含有政經性質的多重風險。但歐洲既能堅持本身的信仰立場，理解中國可能帶來的威脅，卻不會像川普那樣全面敵視及妖魔化中國。在市場開放、保護智財等方面，歐洲想搭美國順風車，但不會替川普衝鋒。在體制思維、香港與新疆等問題上，歐盟和中國的分歧近來益發明顯，但歐盟仍堅持一貫的理性和解態度，不管局勢再艱難，彼此差距再大，也希望保持接觸合作，歧異愈多，就愈需要對話溝通存異求同。

承認差異用對話和解

大陸外交部長王毅訪歐時，公開威脅捷克參院議長將為訪台付出代價，德國外長反駁稱歐盟不接受威脅，德國總理梅克爾對此則沒有正面答覆，僅表示歐洲與中國的體制不同，對事情看法本來就不一樣，歐洲的理想是多極世界，因此即使進展有限，仍尋求與中國對話，如此歐盟才能在世上扮演一定角色。而在視訊峰會，歐盟領袖也告訴習近平，雙方應加速完成中歐投資協議，且歐洲必須要能和中國公平競爭。梅克爾會後向媒體強調，與中國的合作必須奠基在對等和公平競爭上。

法、德先後推出「印太戰略」方針，其意是在美中兩極嚴重拉扯世局時，建立多合作管道的多極世界。美中角力雖是強權之爭，卻也暴露出大陸的政經思維體系與世界主流的差異，這個差異會帶來敵視，但敵視並不能減少差異，反而會讓彼此距離更遠，對立更尖銳。梅克爾承認差異的存在，但選擇以對話和解的方式化解歧異，爭取未來擴大交集拉近差異的機會，很值得蔡政府參考。