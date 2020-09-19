參加李登輝追思告別禮拜，美日代表團分別由柯拉克和森喜朗率團來台。媒體追著柯拉克的高職位和台美雙邊貿易談判的話題大肆報導。相對的，台日關係平靜無波，但因為李登輝和日本的特殊互動，森喜朗的談話反而受到矚目。

高齡83歲的森喜朗在離台記者會上說，他和李登輝都是二戰後時代的人，「我們的時代已經結束了」，未來的時代會更複雜，一定要透過對話來解決問題，不能像他們那個時代用武力來壓迫不同的意見。他舉新冠病毒為例，認為未來的世界會變，軍事力量敵對的時代已經結束，這或許是神給人類的課題。

他並以年輕世代的交流模式，說明和平的未來趨勢。他說，日本、韓國、台灣都有像AKB48的歌唱天團，他們都是透過唱歌跳舞交流，在他們眼中大家都一樣，「大人的世界糾纏於過去的部分，年輕人根本不在乎。」

這位「日本阿公」的諄諄告誡正應對了現在時勢，尤其是中美在台海大秀肌肉，根本不能解決問題，彼此對立的情勢只有更加螺旋上升，並以鄰為壑，台灣很可能因此而遭殃。

近日以來危機更加升高，川普政府再宣稱對台七軍售，大陸連續兩天多層次侵擾台海，針對大陸國防部的警告，我國防部的喊話聲量加大、語氣加重，層級已然拉高到軍事最高層。江啟臣呼籲兩岸要趕快恢復對話，但是連海峽論壇都破局了，冰封4年的兩岸兩會怎麼對話？

森喜朗這一席話看似無關乎中美角力與台海的兵凶戰危，事實上是意有所指。蔡政府宜積極作為，和戰之間繫乎一念，老人家的話還是要聽。