美聯社日前報導，美國駐聯合國大使柯拉芙特9月16日與我國駐紐約辦事處處長李光章共進午餐。柯拉芙特說，這是「歷史性」會晤，也是川普政府加強與台灣關係的進一步行動。

柯拉芙特強調，她和李光章討論了種種不同的方式，好讓美國發揮最大的助力，以提升台灣在聯合國的參與度。蔡總統則在臉書回應稱：台灣有能力、也有意願，要一起落實聯合國永續發展目標。期盼聯合國實現「不遺漏任何人」理念。

柯拉芙特沒有說明與李光章到底討論出以何種方式助我參與聯合國。是請我國捐贈款項，贊助聯合國相關計畫？還是請聯合國以專案方式，邀請台灣以觀察員名義參加聯合國大會？或者比照教廷讓台灣成為聯合國正式觀察員？甚至讓台灣直接成為聯合國會員國？

首先，蔡總統既然表示台灣有能力、也有意願，要一起落實聯合國永續發展目標，民進黨政府想必樂於捐贈款項。但是捐款涉及兩個問題。第一，要捐多少數額才會讓聯合國動心？第二，要用什麼名義捐款？

捐款金額如果少於百萬美元，聯合國恐怕不會有高度興趣。但是鑒於民進黨政府一向樂於撒錢，捐出百萬美元大概也不是難事。問題在於台灣要以什麼名義捐款？

2018年5月世衛大會期間，民進黨政府宣布將捐贈100萬美元予世衛組織，協助對抗剛果伊波拉疫情。但是歷經7個月努力，雙方對於捐款名義無法達成共識，我外交部決定中止此一捐款。此一案例說明台灣捐款給聯合國機構仍有無法克服的困難。

其次，台灣在2009至2016年，獲邀以觀察員名義參與世界衛生大會，是植基於兩岸間的共識。世衛組織只是做順水人情。同樣的道理，台灣想要獲邀參加聯合國大會，必須先有兩岸共識。但是蔡總統執政後，兩岸關係陷入僵局，官方往來完全停頓。蔡總統在競選連任時，操弄「反中仇中」民粹，使得對岸出現武統聲浪。在目前的氛圍下，台灣想要獲邀參加聯合國大會，是癡人說夢。

如果連以觀察員名義參加聯合國大會都無法實現，更遑論成為正式觀察員或會員國。

台灣想要參與聯合國事務，不是美國說了算。至少必須獲得聯合國安理會同意。但目前中共是安理會常任理事國，安理會審議台灣相關案件時，中共必然會引用聯合國2758號決議，抱持反對立場。

台灣參與聯合國是高度的政治性議題，必須依循政治途徑解決。民進黨政府明知問題的解方在兩岸之間，卻企圖繞過北京，直達紐約，分明是緣木求魚。如果不能改善兩岸關係，再多的美國承諾，動員再多的邦交國協助提案，都無濟於事。

回頭看看本年5月世界衛生大會舉行前，美國也是堅定支持台灣參與，結果卻雷大雨小，無疾而終。對於美國的善意與承諾，台灣只要表達感謝即可，實在沒有必要用進口「萊豬」或高價採購二手軍品來交換。

（作者為退休大使）