此時我們艙內有一副官也在憑窗射擊，但是他槍法欠準，又無戰場經驗，心慌意亂，竟屢射不中。譚延闓說：「你把駁殼槍給我！」說著，便把槍拿過來，瞄準射擊。譚氏少年時喜騎射，今雖年老，工夫仍在。敵人方靠近我船，未及攀登便中彈落水。迎面蜂擁而來之敵，竟被譚氏打得人仰船翻。

激戰至午 奪回炮台

鄰船陳調元隨帶的一連士兵，均用手提機關槍，火力尤猛。敵軍被擊落水，逐浪浮沉，恍似浮鷗。也有敵軍自己慌亂，致舟失平衡而闔船翻溺江中的。一時槍聲劈啪，水花四濺；時值長江水漲季節，風摧浪捲，嘶號呼救之聲，慘不忍聞。雙方鏖戰二十分鐘，敵船百數十艘，有的折回北岸，有的順流竄至南岸，而沉沒水中的，也不下數十隻之多。煙消霧散之後，船上恢復平靜，一場激烈的水戰才告結束。計此役敵人死的約二三百人，傷者倍之。我船上也有數人受傷，惟尚無死亡。

為顧慮敵人用大炮轟擊，陳調元未過「決川」艦詳談。他只說，武漢軍確有東下模樣。我也告以譚、孫兩委員已隨我東來，同去南京。言畢，陳乃駛往蕪湖，我輪也逕駛南京。

陳調元抵蕪湖後，果然接到唐生智的信。信中稱陳為「老師」，大意說，生智已決定東下滬寧，「老師」如願合作，則請為前鋒，進襲南京，如不願，也請將蕪湖讓開，莫阻唐軍東下之路，以免誤會而發生意外云云。

陳氏接到此信，大驚失色，不知如何是好，渠既不願與唐氏合作，又不敢單獨與唐軍作戰，乃電南京軍事委員會，請示應付方針。軍委會即覆電，如果唐軍逼近蕪湖，陳軍即應向南撤退一日行程，取監視態度，避免與其衝突云。

我返抵南京之後，尚不及向中央報告廬山會議的經過，便用電話命令第十九軍，說現有一部分敵人在大勝關兔耳磯一帶渡江，著速派兵前往剿滅。旋又命令夏威，將現駐南京近郊的總預備隊八個團，迅速東調，往烏龍山後方集結，準備應援守軍；並告以短期內，敵人必在南京下游附近強行渡江。因根據我的判斷，敵軍在兔耳磯白日強渡，顯係以聲東擊西手法，故布疑陣，吸引我軍主力於長江上游，而渠則從下游乘虛渡江。我即將計就計，將我軍主力調往下游，等他來自投羅網。

命令下達的次日，便接到第十九軍報告，兔耳磯渡江之敵已被肅清，繳槍數百枝；嗣後並無敵軍企圖續渡。此項報告益發證實我判斷敵情的正確。當天午夜以後，烏龍山腳以東，原為第一軍的防守區域，果然有敵軍南渡登岸成功，向我烏龍山陣地夜襲。我軍只注意江面對岸的敵人，初不料右翼友軍陣地發生意外。我軍倉促應戰，戰況激烈之至。烏龍山有炮台七座，竟被敵軍衝陷其四，我軍死守其餘三座，以待拂曉，援兵到達時反攻。

在戰鬥初起之時，我軍不解何以敵人竟從友軍方向而來，遂誤以為第一軍姚琮暫編師的叛變。因此時霧濃夜黑，既未見敵人渡江，也未聞友軍防區內有槍聲，而第一軍防地中突有一支人馬衝出，向我軍襲擊，非第一軍叛變而何？

戰至天明，才發現敵人原為孫傳芳的北軍，同時八卦洲一帶，江上船隻來往如梭，烏龍山腳以東第一軍第二十二師的防地已悉為敵有。事後查悉，才知第一軍換防，原防軍為新編師，未等替換友軍到達，便先行離去，而敵軍適於此時此地偷渡，故雞犬無聲，便渡過南岸，時我友軍已不知去向，而敵人援軍大至，向我陣地衝擊，勢極猛烈。我軍乃在夏威親自督戰之下，向敵逆襲。激戰至午，卒將所失炮台全部奪回，並向東繼續掃蕩，在東部地區作拉鋸戰，才把棲霞山克復，交還第一軍防守，第七軍則回原防。

五省聯軍 傾巢南犯

孫傳芳軍向稱能戰，此次背水為陣，破釜沉舟，更具有進無退的決心，數度與我軍肉搏，均被擊退。惟此時我友軍第二十二師的棲霞山主要陣地又被敵攻陷，第一軍全師向南京後撤；敵軍跟蹤追擊，繞出我軍右側，有包圍我軍之勢。我見情況緊急，乃電令夏威自烏龍山陣地向東出擊，奪回棲霞山一部分陣地。我軍既出擊，敵人即停止深入，全師回據棲霞，瞰射仰攻的我軍。

二十六日敵我在棲霞山麓一帶高地反覆衝殺一晝夜，雙方寸土必爭；敵軍志在死守棲霞，我軍則志在必得。第七軍第一、三兩師更有進無退。炮火瀰漫，敵我屍體狼藉，山上樹木幾無全枝，真是崖裂土翻，天日變色。敵軍抵抗的驍勇，與我軍攻擊的慘烈，實為北伐史上所僅見。

激戰至二十七日清晨，棲霞山麓一帶的高地悉為我攻克。殘敵退據山頂，死守待援；我軍乃將棲霞合圍，繼續仰攻。然坡峻岩高，我軍攀登殊為不易，而殘敵數千人，困獸猶鬥，居高臨下，槍炮齊施，加以檑木滾石，一時俱來。我軍在李師長明瑞親自率領之下，也攀藤附木，奮勇衝鋒，決不稍懈。此時據報，長江中適停泊有英國兵艦數艘，遙遙觀戰。見孫軍退到絕頂，情勢危殆，為圖挽救孫軍，竟不顧國際公法，悍然以十英寸的巨炮，向半山我軍轟擊。一時炮聲隆隆，煙霧蔽天，整個棲霞山均為煙霧所籠罩。山頂敵軍視界不清，瞰射效力反而大減。李師長乃於煙幕中一哄而上，山巔敵軍數千，悉數俯首成擒。帝國主義者原為助孫而來，結果適得其反，可謂心勞日拙了。

棲霞山攻克之後，在烏龍、棲霞一帶渡江之敵，遂被全殲。我軍也傷亡數千人，亟待整頓休息。我遂令夏威全師撤返烏龍山原防，將棲霞防地再度交還第一軍防守。是為棲霞山之戰最慘烈的一役。

當棲霞爭奪戰正在激烈進行之時，我們得報，知龍潭已失守，鎮江、高資之間，也有大批敵軍南渡，高、鎮、京、滬間的鐵路及電訊交通俱已斷絕。警報頻傳，因孫傳芳此時已動員其所謂「五省聯軍」全部，號稱十一個師及六個混成旅之眾，傾巢南犯。（待續）