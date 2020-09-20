在911的19周年紀念前兩天，美國總統川普被挪威的國會議員，提名角逐2021年的諾貝爾和平獎，原因是，他新近促成阿拉伯聯合大公國和以色列的關係正常化。而由於九月初，促成前南斯拉夫分裂後的宿敵，塞爾維亞總統和科索沃總理在白宮簽訂：降低關稅、分享能源和水資源的協議，也在911之後，獲得瑞典國會議員背書提名和平獎。

不同於諾貝爾物理、化學、醫學、經濟學，主要是頒給追求真理的學術工作者；諾貝爾獎的獎項裡面，文學獎的得主作品，評審的標準很難明確，因為個人對於文學作品的偏好，可能大相逕庭。就此而言，諾貝爾和平獎其實是相對具有政治意義的獎項。特別是當諾貝爾獎，被視為是西方人、基督教文明的世界級榮譽桂冠，和平獎得主本人，所代表在生命、人權、女性、環保、社會、戰爭、宗教、甚至政治上的意義，是西方世界所獨有、被視為夠資格代表普世的價值，可以澤被天下的國際光環。

當然，被提名諾貝爾和平獎，不代表就能夠得獎。川普總統在自己的推特，一再以推文表達感謝之意，誠屬罕見。可以想見，有歐巴馬總統2008年當選，2009年就成為和平獎得主的前例可循，川普總統的「想望」，當然就是今年11月勝選，明年展開第二個任期，在911的20周年紀念之後，於10月獲得頒發諾貝爾和平獎。更何況，歐巴馬總統當年就任隔年就獲獎，在被採訪時都曾經表示過，自己也不知道為什麼會得獎。而川普總統就任以來，不斷要求盟邦提高分攤軍事費用的比例，甚至要達到GDP的2％，也沒有對外發動戰爭，出兵打仗，如果得獎，也算有具體的積極作為。

細究過去20年（2000年～2019年）的諾貝爾和平獎得主，其實有好幾個是組織機構或團體，例如：聯合國的能源總署、政府間的氣候變遷專門委員會，以及廢除化學武器組織，或是突尼西亞全國對話四方集團、國際廢除核子武器運動，其所呈現出來的，就正是沒有爭議的普世價值：和平生命與人權、永續地球生態，並沒有懸念。

但是，如果單就世界強權的美國來說，除了2009年當時的現任總統歐巴馬以外，美國還有退休多年的總統卡特（解決國際爭端，促進經濟社會發展），以及擔任過8年副總統的高爾（氣候變遷）。很巧的是，三位都是民主黨籍；而卡特總統任內（1976年～1980年），與中國大陸建交，並和中華民國斷交。而歐巴馬總統任內的「重返亞太」政策，在政治上的影響力到了今天，就算川普總統不願意承認，美中貿易戰與中國大陸之間的冷戰「新常態」，都已經是一脈相承、既定的國際大戰略。

對照共和黨的「神主牌」雷根總統（1980年～1988年）出兵格瑞納達，「（想要）將共產主義掃進垃圾桶」，老布希總統（1988年～1992年）發動第一次波斯灣戰爭，以及小布希總統（2000年～2008年）在19年前，因為911的恐攻，而出兵阿富汗和伊拉克。40年來的美國總統，確實沒有人像川普總統，這麼積極的想要從海外撤軍，兌現上次競選的重大政見。

在總統選戰倒數的9月前兩個星期，促成波斯灣國家阿聯酋和以色列的建交，甚至還加碼另一個海灣國家巴林，也要和以色列建交。雖然算是在補進度，但卻是一兼兩顧，對於國內聲望迷低、貪污官司纏身的以色列總理納唐雅胡，或是大選前尋求「逆轉勝」的川普總統，中東政策的成績單，可以說是倒吃甘蔗。

特別是20多年前，打過內戰的塞爾維亞和科索沃，兩位元首願意坐在川普總統白宮辦公桌的兩側（各加一張小小辦公桌），共同簽署的經濟協議，從交通基礎和邊境口岸到降低關稅與分享水資源，未來如果成真，將是被稱為「火藥庫」的巴爾幹半島部分人民的莫大福音。

如果就諾貝爾和平獎所著重生命、人權、戰爭、宗教的普世價值，考慮到東歐和以色列與周邊阿拉伯國家的緊張情勢，如果能夠讓人民安居樂業，和平獎的含金量，必然是無庸置疑。

事實上，川普這個任期的對外政策，已經明白的顯示出，美國不想再積極干預國際事務，繼續當「世界警察」。在911的前後，基於名副其實的外交成績單，獲得諾貝爾和平獎的提名；「不以言舉人，不以人廢言」，在美國總統大選的短兵相接時刻，讓國際強權能夠在世界的舞台上，展現出道德上的高度，比之當年歐巴馬總統獲得和平獎的不知所以，這是川普總統競選團隊今年最精心設計、國際級選戰公關之極致。

(工商時報)