最近人民幣和新台幣兌美元大幅上漲，是個值得注意的趨勢，這有可能是新一輪升值周期的開端！而人民幣幣值維持強勢，對大陸經濟成長和改革是正面的影響。

中美對抗加劇，過去幾個月，人民幣匯率漲勢凶猛，連續漲破7、6.9、6.8三個關卡，目前在6.75左右；至18日，人民幣對美元匯率中間價已連續5個交易日調漲，達到6.7591，創下2019年5月6日以來的最高價。

人民幣強勢主要原因是美元易跌難漲，美國受到疫情影響，不斷印鈔票救經濟，上周美聯準會（Fed）的聯邦公開委員會（FOMC）表示，Fed預計將維持利率近零至2023年年底；另外，今年美國政府財政赤字預估為3.7兆美元，占GDP的16%，是去年的3倍以上，為了彌補財政赤字而發行債券使美國的公共債務超過了20兆美元，甚至超過美國經濟的年產值（GDP）。

大陸官方對人民幣走勢有相當大的控制力，先前大陸國家主席習近平推動「內循環」經濟戰略，希望以內需來帶動經濟發展，強勢人民幣顯然更符合大陸的經濟戰略，原本擔心人民幣升值會削弱大陸出口的一些部門，有了底氣就放手讓人民幣升值。長期而言，人民幣走強有助於陸美貿易平衡，對減緩陸美緊張有利。

去美元化也讓人民幣需求增加，東協國家與大陸的交易中，使用人民幣的結算不斷增加。例如菲律賓今年1至6月人民幣結算金額是去年全年的2.4倍。大陸在與俄羅斯的貿易結算中也逐漸降低使用美元的比重，提高歐元的比重，對人民幣擴張全球影響力有利。