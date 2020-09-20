這篇評論的標題，描述最近的新聞事件堪稱「客觀且平實」，但又不免因為某種主詞、受詞關係間的邏輯曖昧，而給人負面隱喻的聯想。在瘦肉精美豬進口的風波中，毫不顧忌民眾健康而大力政策護航的陳時中，如今掛上了這一副豬睪丸，勢必將緊緊貼附在他的總體政治印象中，成為各方隨時信手拈來的尷尬不堪。

一切源自陳時中早前在接受媒體訪問時提起「吃豬睪丸體力會變好、變聰明」的閒聊段落，在台北市議會的質詢裡被徐巧芯拿來質詢並奚落，而柯文哲答覆時補上一句「他（陳時中）唸哪個醫學院的啊？」終於讓各自破碎的閒言，堆疊成一起諷刺意味濃烈的趣談。

但顯然陳時中火大了並且不打算匆匆掩過，公開反嗆一句「那就是講我長輩也失言」，正式將豬睪丸繼續送入某種民俗與親情的論辯層面。由於豬睪丸的畫面意象感十足，這幾天基層菜市場的豬肉攤樂烘烘，原本總是私下低聲交易的豬睪丸，這幾天成了肉攤上的明星部位，肉販大聲嚷嚷著：「誰要買陳時中？」雖說省略了「部長推薦的豬睪丸」後續幾個關鍵字。

姑且不論豬睪丸在台灣本土民間，究竟大多是指吃動物睪丸是「壯陽」還是「補腦」，至少胯下與頸上的關係，原本只有「精蟲衝腦」之類的連結與形容。如今，顯然「豬睪丸」出現代言人，不僅川流圍繞著陳時中的政治判斷力，也質疑著他的營養衛生專業度，尤其讓他在美豬事件的爭議遺緒就此掛上了一袋搖搖晃晃。

疫情的「聲望紅利」原本就會隨時間散去，但陳時中的聲望大幅滑落，關於美豬瘦肉精的「政策護航」堪稱是最關鍵的翻轉！身為衛福部長，照說應以捍衛全台灣民眾的身心健康福祉為先，但他率先熱烈護航著「外交政策」的荒謬發言，徹底與一干權力圈內的醜陋政客全然無異。

沒有多少政治人物能像陳時中這般幸運，沒有經歷過「選舉磨練、施政考驗」，直接在社會大眾對於疫情「憂慮、渴望」的交織中取得肯定。越是聲望攀高，政治智慧的「慎言收放」越發是第一要務！但顯然人生初嘗人氣聲望的陳時中就此踩在雲端了。

與最初的謹慎專注相比，陳時中後來在群眾目光、輿論人氣的包圍下逐漸失去方位；疫情說明在自圓其說中多次前後矛盾，民間公開活動一下子拋開「部長」、一下子忘記「衛福部」的身分角色大放厥詞，漸漸凸顯陳時中確實缺乏「臨場控制」的政治火候，特別是在自我言詞相對於「媒體視角、大眾觀感」的換位自律中，缺乏經驗甚至謀略。

相較於柯文哲、賴清德等深諳政治發言，甚至還能夠精準瞄刺、碰撞敏感地帶、引領議題風騷的其他「醫生政治家」來說，陳時中在美豬事件的負面概念中，非僅不該多談「豬」，更別說主動扯上「豬睪丸」！這也難怪在民進黨內部覬覦或嫉妒陳時中的人氣聲望多時，如今看著他種種公開的「自殘自傷」，竟然無人好心提點兩句。

政治人物的言行不免要被放大檢視，雖說只是一句言語上的駁火，究竟該注油燎原或者瞬間撲滅，智謀必然都要在意氣之上。群眾聲望從下滑、冷卻到破碎，韓國瑜在高雄的殷鑑不遠，陳時中若只是緊盯著自己的鐵粉，那就看不見懸掛在身後的豬睪丸，將跟隨自己的政治生涯一路搖晃下去。