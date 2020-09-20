民進黨政府在重大政策上遂行雙重標準、動輒昨非今是，可謂不勝枚舉，現在更變本加厲，顛倒是非到毫無上限；最近無預警宣佈開放美豬美牛及各式內臟進口，無論從邏輯、內容到過程、手段，就是一個超級大黑箱的作業模式，完全一副「政府我說了算、人民你奈我何」的威權嘴臉。

在這其中，之前因防疫有功而民調得寵、讓外界滋生諸多想像的衛福部長陳時中，其特異表現更是令人大開眼界，堪稱扭曲版的「官場現形記」，一齣假偶像提前破功的醜劇！

「美豬」議題延燒全台，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，理應忙到焦頭爛額的陳時中，反而頻繁接受綠媒採訪，上政論節目大談台北市長選情，還煞有介事扮成型男登上時尚雜誌封面；國民黨、民眾黨、時代力量立委舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部都無人出席，他部長卻有空登上小巨蛋為歌手演唱會助陣，大展歌喉。如此輕重不分、本末倒置，當然引發各界撻伐，如果連這樣反常還不被痛批，那才真叫反常了。

更妙的還在後面。台北市長柯文哲在議會答詢時說，陳時中當白臉，他自己也沒有辦法，猜測陳時中也是事後才知道，事前沒有被通知，以民進黨的權力結構，陳時中一定很痛苦。這話聽起來似乎有幾分為陳時中緩頰的意味，沒想到陳時中卻表示，「不會呀，本來政務官對政策的辯護就是應該的」，隨後又說與其說是辯護，不如說是說清楚、講明白。

不知道是裝糊塗、還是真不懂，陳時中這話只說對了前半句。政務官的確有為政策辯護的責任，但他卻漏說了責任政治精神的後半句，亦即當要施行的政策與政務官的理念有所違背時，政務官即應辭職以示負責，而這在歷來民主國家中，已是政務官基本的格調與實踐；可見在陳時中的邏輯中，只有單向服從的辯護，而沒有雙向抉擇的堅持。

為烏紗帽放棄反美豬

再者，他所謂的要「說清楚、講明白」，更是自我打臉、自我矛盾更自曝其短。從三年多前他自己剛上任衛福部長時，宣示不惜賭上烏紗帽也要反美豬的立場、現在為何轉彎；到如今開放美豬的目的是不是「換台灣一個國際上的地位」、後來卻又改口否認說不清楚；再到他願不願意帶頭連吃美豬三個月、後來又顛三倒四設前提理由；乃至美豬牛開放後如何有效標示、確保民眾吃的安心與健康的具體措施，試問陳時中到底說清楚了什麼？又講明白了什麼？恐怕連他自己看了、聽了都會心虛，而網路上他從過去感動人心的「金句王」，慘變為如今的「幹話王」，更是明證。

5月時陳時中的民調曾高達94%，但之後就降為百分之80幾，又再降為百分之60幾%，前陣子民調甚至已經輸給蔣萬安約4個百分點，可見美豬議題殺傷力之大。難怪有人說如果陳時中敢實現自己剛上任時的承諾，在表達完反美豬立場後請辭部長，民調一定立刻大幅回升，未來台北市長之戰蔣萬安就打不贏他了。

只不過陳時中終究是陳時中，他不僅沒有也不會這麼做，而且連裝都不想裝，不但沒有因痛苦糾結而低調藏拙，反而更加鋒芒盡展。

蘇揆酸他小心爬樓梯

人總以為自己最聰明，但誰都不傻，只是不說而已，更何況有人已經意在言外點他卻不自知。陳時中大談台北市長選情又唱得渾然忘我，聽在養豬戶耳裡、看在社會大眾眼裡，在美豬、疫情夾擊之際，還真是「怎一個刺耳了得」；民進黨內就算不吭聲更是「別有一番滋味在心頭」，連閣揆長官蘇貞昌也忍不住調侃他是被政治耽誤的歌手、叮囑他「小心爬樓梯」。

陳時中至今仍沉浸在時勢造英雄的美夢中，他壓抑多年的政治慾望，已經從原本憨厚內斂、如今急切失格的外表中逐漸釋放出來，讓人們重新認識防疫神功護體之外另一個貪權的陳時中。

美豬牛風暴未來一定愈演愈烈，陳時中被民進黨政府當成擋砲彈的墊背，有識者皆看得清楚，卻只有當局者迷，民進黨如果真的愛護這偶像，又怎會讓他這樣摧殘自己？

在台灣迷戀偶像又反權威的民意趨勢下，只有偶像帶動政黨改變，絕沒有政黨培養偶像、把偶像當工具使用的道理。陳時中的「走鐘」，是一首假偶像的悲歌，這既是他自己的白目，也是民進黨毀了他。