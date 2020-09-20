趕在最後期限，TikTok與美商甲骨文達成協議，成功反將川普一軍。TikTok沒有照著白宮設定的條件走，還讓川普不得不同意，確保了TikTok的智慧財產權與分配獲利權。

川普以國家安全為理由，要TikTok把美國業務賣給美國企業，否則就要禁止TikTok在美國使用。原本外界認為TikTok沒有迴避的空間，最多只能賣到好一點的價錢，必須照著川普的禁令走。

但TikTok最後與甲骨文達成的協議出乎外界意料，並不是把股權賣給甲骨文，而是另外成立一家美國公司來負責TikTok的全球營運，這家新公司的董事全部會是美國公民；數位資料的安全由甲骨文負責。換句話說，美國使用者的資料是由一家美商負責，伺服器當然是在美國。

川普強迫TikTok賣掉的理由是國家安全，坦白說，多數人認為這是中美科技冷戰的延伸，美國藉此打擊大陸有國際實力的科技企業，國安只是理由罷了，因為沒有任何證據證明TikTok「涉及國安」。

這次TikTok的作法就相當高明，母公司雖然繼續保有股權與演算法等技術，但負責營運的變成一家徹頭徹尾的美國公司，所有數位資料也由美商負責，甲骨文原本就是這個領域的領先者，更重要的是甲骨文老闆是川普的支持者與好友。

川普的「國安理由」已難成立，如果美國政府仍然不核准此交易案，非強迫TikTok賣掉不可，結果只會在全球各國眼前自暴真實目的與惡劣手段。

TikTok反將白宮一軍，難怪川普只能說他「不喜歡這份協議」，但兩天後還是批准了。