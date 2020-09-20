美國國務院次卿柯拉克三天兩夜快閃台灣，儘管美方強調，此行是為追思前總統李登輝而來，我方仍高調宣傳台美展開經濟對話的「前期對話」。但無論如何，大家最關心的還是，在讓台灣賺足「面子」後，美方是否又要求更多的「裡子」。

美國總統大選逼近，急著交出減少赤字成績單的川普，不只與台灣互動頻繁，與大陸的角力也更激烈，繼獵殺大陸通訊電子大廠華為後，又瞄準微信和抖音下達禁令，希望凸顯自己的能力，以贏得勝選。

相較於上次美國衛生部長阿札爾的高調訪台，作為國務院第三把手的次卿柯拉克，此行顯得相當低調，不僅行前定調是為參加李登輝告別禮拜而來，未有之前國務院亞太助卿史達偉提到的「台美經濟及商業對話」，而且行程絕大部分都不公開，原因當然是顧及大陸的反彈。

不過，難得有這號大人物來台，政府哪肯放過大內宣的機會，除了一再強調這是41年來美國官員訪台的最高層級，還把柯拉克與經濟部長王美花等經貿官員的見面，宣傳為經濟對話的「前期對話」。柯拉克此行「美冷台熱」，雙方態度截然不同。

今年8月美國衛生部長阿札爾來台，讓蔡政府賺足了面子，儘管總統府否認阿札爾當初來台有談到美豬牛的議題，但阿札爾返美不久，蔡英文隨即在8月底宣布開放美國萊豬和30月齡以上美國牛肉進口，卻是不爭的事實，美國人給予台灣一點「面子」，就不費吹灰之力，賺足了多年來求之不得的「裡子」。

這次柯拉克來台，美方表明「沒有台美經濟商業對話」，擺明了，柯拉克與台灣官員的任何談話都是非正式，對雙邊經貿不會有實質性的討論，更別提經濟部長王美花一直期待的「台美雙邊經貿協議」（BTA），後者的對談單位是美國貿易代表署，與國務院分屬不同系統，不可能由國務院搶走主導權。

從柯拉克的行程安排來看，主要針對半導體等科技產業供應鏈、美國主導的「經濟繁榮網路聯盟」等項目進行討論，全都是美方關切的議題，沒有雙方關切議題的「對話」，只有美方單方面要求的「談話」。

阿札爾的台灣行，台灣以美豬牛「投桃報李」，柯拉克此行給了蔡政府更大的「面子」，為協助川普勝選，可預期美方將持續要求台灣給予回饋。

無論是與蔡英文、蘇貞昌還是王美花，柯拉克與台灣官員所有的談話都是「關起門來談」，雙方在閉門會議中究竟談了什麼？美方對台灣又提出哪些要求？政府有義務向國人交代清楚，絕不能為了贏得「面子」，卻輸光了「裡子」。