前立法院院長王金平原定本月下旬代表國民黨出席在福建舉辦的海峽論壇，並打算與中共全國政協主席汪洋見面，然因對岸央視主持人拋出的「求和說」，王和國民黨最後都決定不參加了！

海峽論壇本是對岸為了提供兩岸民間交流所建立的平台，台灣則有人拿「統戰」來形容這個大型聚會。王金平曾任國民黨副主席並長期擔任國會議長，目前雖無官職在身，但代表國民黨出席海峽論壇是名正言順，對重建國共關係及緩和兩岸緊張可以發揮正面的功能。王在政壇素有「公道伯」之稱，但他在對岸及國民黨內部同時也是一名具有相當爭議性的政治人物。在目前國民黨內和國、民、共三者之間都缺乏互信的情況下，他此行任重道遠，但沒想到結果是大家不歡而散。

處理兩岸事務是執政黨職責所在，論壇風波帶給國民黨的省思是，身居在野地位，國民黨只能扮演監督的角色。國民黨想落實兩岸政策的理念必須先取得執政地位，因此當務之急是推動全代會通過的各項改革，先讓民眾有感。

中外歷史都證明，改革是一項巨大的政治工程，保守派怕改革影響既得利益；急進派急於求成，又批評改革的力道不足。在「一左一右」兩面夾擊下，改革者常是以悲劇收場，尤其是國民黨這個百年老店身上背著沉重的歷史包袱。孫中山先生去世前留下的遺訓是「革命尚未成功，同志仍須努力。」前蘇聯領導人戈巴契夫把改革視同革命，但結果是蘇聯以解體收場，可見改革的難度有多高、犧牲有多大。

談國民黨的改革，我認為首先應是回到培養人才這個「基本面」。政治是管理眾人之事，而管理眾人之事的是人，所以才說「中興以人才為本」。有人批評國民黨過於老化，指的應是人才斷層，所以黨的世代交替勢在必行，而且要越快越好。

至於人才從哪裡來？現在很流行「接地氣」這三個字。在我看來，「接地氣」就是「從群眾中來，走進群眾中去」，也就是要了解民間疾苦，懂得如何和群眾「搏感情」。如果不以成敗論英雄，從群眾路線的角度看，韓國瑜是人才。他能夠靠「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」在高雄打下一片江山，是台灣政治史上的奇蹟；但他最後遭到罷免，讓藍天回到綠地，也應驗了「水能載舟，亦能覆舟」這句老話，因為當初支持他的群眾認為，他想遠離他們。

人民都想過好日子，國民黨的改革議題一定要回到經濟基本面。以美國即將到來的總統大選為例，川普和拜登都在檯面上競相打「反中牌」，但越接近投票日，經濟因素發揮的關鍵作用就越大。川普把新冠疫情造成的經濟影響和中共掛勾，此將是決定他能否勝選連任的關鍵，也是期待經濟選民的支持。從這個角度看，國民黨應努力提出一些和民眾切身利益相關的經濟政策。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）