在李登輝前總統的葬禮上，蔡英文總統致悼詞時，以她一貫的文青式語言說：「我們有責任盡一切可能，實現『生為台灣人的幸福』。」

1994年，李登輝經過一番鬥爭而掌握住國民黨內的實際權力後，在接見日本作家司馬遼太郎時，說出了他傳頌一時的名言：「生為台灣人的悲哀」。蔡英文的這句話，顯然是對此而發的。

在李登輝的葬禮上，最受國人囑目的貴賓是美國國務院次卿柯拉克。他扺台之後，蔡政府的大小官員紛紛到他下塌的酒店畢恭畢敬地拜會，希望他談談「強化美台經濟聯繫」的議題，他卻始終三緘其口。在李登輝的葬禮上，他也是端出「上國特使前來吊唁」的架式，葬禮結束，立即走人。

大家都知道：這位國務院次卿來台的最重要目的，是要強化海峽兩岸之間的緊張對立，拉抬川普的總統選情。除此之外，還有一件讓川普不開心的事：近年來，美國以全世界最高的價格賣給台灣許多「堪用」級或是「廢品級」的武器，蔡政府一向是二話不說，百依百順地表示「非常歡迎」。但最近蔡政府三巨頭齊聲宣布要開放美豬美牛進口，台灣人居然群起反對，還有人說什麼「美國豬謀財害命，蔡政府草菅人命」！這到底是怎麼回事？這個政府怎麼會如此不濟？

當美國宣布將中美建交的《八一七公報》中的六項保證解密，路透社的報導稱，美國計畫增加對台軍售，且一口氣增加至7項武器系統，包括無人機、巡弋飛彈和水雷等，第二天，立刻有12架中共軍機飛越海峽中線；美國國務院次卿參加李登輝葬禮那一天，又有大批中共軍機飛越海峽中線。兩岸緊張情勢的升高應驗了一項流傳已久的說法：兩岸「打不打看台灣，真打假打看美國，大打小打看中共」！

蔡英文曾經公開表示，她很擔心「兩岸之間會擦槍走火」。其實在當前兩岸的情勢下，最有可能誤觸板機的人，就是她自己！面對這樣的情勢，她居然還有閒情逸致，用文青式的語言，說要實現「生為台灣人的幸福」！有這樣的國家領導人，到底是台灣人的幸福，還是悲哀？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）